Начальство – за границу, молодежь – на море, остальные – в сад: как челябинцы проведут лето

Лишь треть жителей Челябинска может позволить себе во время отпуска отправиться в путешествие.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выяснили, как че5лябинцы планируют отдыхать в текущем году.
Почти треть респондентов заявила, что проведет отпуск дома. Чаще такой ответ выбирали мужчины со средним, специальным и неполным высшим образованием. Каждый четвертый участник опроса намерен отдыхать на даже – в основном, это женщины, горожане в возрасте 50+, не имеюшие собственного бизнеса.
Путешествовать по России собираются работающие пенсионеры, а также челябинцы с достатком выше среднего – всего 12,3% опрошенных.
Еще 12% респондентов могут позволить себе российское море: 6,4% горожан отправятся на курорты Краснодарского края, 5,6% – в Крым. Этот вид отдыха, в основном, выбирают молодые люди с высшим образованием и средним уровнем материальной обеспеченности.
За границу поедут менее 10% челябинцев: как правило, это индивидуальные предприниматели в возрасте до 50 лет и руководители организаций, респонденты со средним уровнем материальной обеспеченности.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 14.06.18
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