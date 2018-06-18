Челябинские выпускники мечтают надеть форму

Челябинские выпускники хотели бы стать военными или работать в правоохранительных органах. Об этом сообщила начальник городского комитета по делам образования Светлана Портье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году аттестат зрелости получают около 4,5 тысяч челябинцев. Практически каждый десятый заканчивает школу с золотой медалью – 438 человек, что на 80 больше прошлогодних показателей.

Впрочем, медаль не поможет выпускникам поступить в вуз – здесь будут играть роль только результаты ЕГЭ. Пока известны результаты лишь двух экзаменов, необходимых для продолжения образования – по географии и информатике и ИКТ. В первом случае 100 баллов набрал лишь один житель Южного Урала, во втором – 18. Все 100-бальники уже известные стобальники собираются поступать в столичные вузы.

Из тех, кто выбрал для обучения уральские вузы, многие собираются поступать на юридические и технические специальности. Большой интерес в текущем году выпускники проявляют к медицинским вузам. По-прежнему популярны пединституты, много желающих надеть военную и полицейскую форму.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.06.18

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