Уральская дорожная техника «заговорила» на мобильном языке

Федеральную трассу Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган) начали ремонтировать «умные» машины. Более 100 экскаваторов, грейдеров, бульдозеров и катков перевели под управление SIM-карт «МегаФона». Дорожно-строительная компания АО «УралАвтодор» совместно с телеком-оператором впервые внедрила онлайн-систему контроля дорожной техники.

В режиме реального времени специалисты удаленно мониторят пройденное расстояние автотранспорта, расход топлива и даже состояние двигателя. Все эти данные диспетчер получает по защищенному каналу связи, который организовали специалисты «МегаФона».

Такой автоматизированный процесс также помогает дорожникам создавать собственную онлайн-карту загруженности автотранспорта – руководители предприятия в любой момент могут отследить рабочую ситуацию на каждом дорожном объекте.

«Благодаря SIM-картам, установленным в технике, мы всегда точно знаем о ее местонахождении, удаленно контролируем работу водителей и состояние машин. Такой системой мы оборудовали и приобретенную в строительном сезоне 2018 года новую американскую фрезу ROADTEC мощностью 700 лошадиных сил. Техника не имеет аналогов среди отечественных устройств и выполняет работы по холодной регенерации асфальтобетона. Впервые мы запустили ее на трассе Челябинск-Курган. Современное оборудование и разработки помогают нам соответствовать новейшим тенденциям по качеству и оперативности», – отмечает директор по строительству АО «УралАвтодор» Юрий Корнилов.

Дорожные машины оснащены системой автоматического управления и сами контролируют процесс производства: снятие старого асфальтобетона и укладку новых слоев дорожного покрытия. Водитель только сверяет показания приборов с проектными данными.

«На Южном Урале уже каждый четвертый бизнес-клиент «МегаФона» применяет сервисы автоматизации производства, в том числе, на основе наших телеком-разработок. Теперь копилка уникальных примеров внедрения и эффективного использования технологий, когда устройства обмениваются данными без участия человека, пополнилась и ремонтно-дорожной сферой», – отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса Челябинского отделения «МегаФона» Максим Пахтусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.06.18

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