Возможно, многим покажется странным мой пассаж относительно недавней премьеры BBС «Война и мир» на российских каналах в свете сегодняшней даты – 22 июня.

Просто я не услышала в хоре критиков – расхваливших или выявивших все блошки новой аглицкой фильмы про русские души – главного, на мой взгляд, изъяна этого сугубо коммерческого продукта – мыльной оперы по Leo Tolstoy. Англичане (намерено или по причине скромных гуманитарных знаний) игнорировали самый мощный посыл толстовской мысли – о том, почему, даже сдав столицу, русские побеждают.

Войну и мир Толстого непросто адекватно переформатировать в кино, если вообще возможно. Англичане же сняли кино по Толстому вообще без Толстого. Не претендуя на полное понимание толстовской философии, я, тем не менее, полагаю, что его эпопея – лучшая книга о любой войне, в которой участвовала нация. Сложно, многословно, но точно «матёрый человечище» объясняет, почему русский ванька – это, если «всем миром», – богатырская сила (и духа, не в последнюю очередь).

И вот поэтому Толстой – гений, у которого к философии прилагаются семейная сага (да не одна), интеллектуальные фантомы и благородные поступки образованной элиты, панорама аристократического разврата, полный набор любовных коллизий, блеск выигранных и отчаяние проигранных баталий, убедительный пацифизм, и полноценные портреты основных русских типажей, чуть ли не на все времена. А английские киношные деятели – всего лишь коммерсанты от искусства, что присасываются в поисках эффектных сюжетов к мировой классике, которую не просто адаптируют к нуждам нечитающей публики, а изрядно сминают в соответствии с политическими настроениями. В данном случае, относительно русских.

Я не разделяю мнения, что фильм Бондарчука 1967-го года или опять же английский сериал 1972- го года по этому романы – эталоны, как считают в первом случае в России, а во втором – в Англии.

Но, если в эпопее Бондарчука не оторваться от фресок сражений (вот уж точно, каждый рубль мастерски конвертирован в картинку), то английский 20-серийный, в большей степени театральный сериал, не спасает даже Энтони Хопкинс – Пьер Безухов. Будущий доктор Лектор просто ужасен в ипостаси будущего декабриста. Наташа Ростова – придурковатая до невозможности. Она, конечно, и в романе экзальтированна до амока, но все же не до такой возмутительной степени. Апофеозом же сериала стал предпенсионного возраста Николай Ростов, отягощенный, к тому же прической в духе Шляпника Кэрролла. Но я даже не об этом хотела сказать (ибо уже есть и бродвейская версия « Войны и мира», где Ростову поет и танцует афроамериканка цвета 90%-ного шоколада).

Эти фильмы, равно как и более ранняя бездарнейшая голливудская экранизация 1956-го года с Одри Хепберн и Генри Фондой (с треском и провалившаяся) – увы, устарели в плане возможности элементарного сопереживания их героям. Что говорит о том, что режиссеры потерпели неудачу. В отличие от Толстого, герои коего, на пожелтевших или свежеизданных страницах все такие же полнокровные, многомерные, симпатичные, отвратительные, благородные и неоднозначные – короче, живые и интересные.

Рискну сказать, что и у очередных интерпретаторов классик выиграл.

Голые военные, Болконский, заваливающий Наташу в сугроб (чтобы поцеловать), свинюшки у дома Ростовых, княжна Марья с прической Юлии Тимошенко, грубый инцест Курагиных – это все для нечитавших и тех, кто никогда не будет (как почти вся английская съемочная группа) читать Толстого.

Англичане изваяли довольно примитивную гламурную версию «рашен лайф», якобы раскрывающую загадку русской души. На самом деле, подобное кастрирование (режиссер на голубом глазу сказал, что повыкидывал авторские размышлизмы и утомительные сражения) зарубежной литературы лишь закрывает (для зарубежной же аудитории) эту душу.

А может, оно и к лучшему? Кому нужно – прочитает роман даровитого старца, у которого даже каждый написанный на французском пассаж «Русью пахнет» (хотя, если честно, я лично не поклонница этого запаха). А кому нет – пусть живет кинематографической иллюзией, не зная секрета русских побед, сомнений и прочих омутов.

Этот фильм нелепо хвалить – все его достоинства и недостатки, как говорится, на экране (от дивной работы камеры, мастерской подделки (под аутентичные) драгоценностей до ляпов в нарядах, нательного крестика княжны Марьи поверх платья и обручалок на левой руке). Но и нет смысла его особо критиковать отечественным поборникам интеллектуального продукта.

Нужно радоваться – Россия опять победила англичанку. Роман стопятидесятилетней давности, написанный русским графом – опрощенцем, полноценнее многомиллионной безделушки британской киноиндустрии – одной из лучших, между прочим, в мире.

Не смущает меня и тот факт, что за последние полвека русский и прочий мир не сильно изменились. В середине 1960-х страна дала Бондарчуку сумасшедшие деньги, дабы снять ответ русских на голливудский фильм Кинга Виндора. И сейчас «наши» задумали очередной «ответ Чемберлену» – ищут деньги на эпопею, что снимет по Толстому Михалков с Безруковым – Болконским, Козловским – Безуховым и Меньшиковым – Александром Палычем.

Как говорится, каждому поколению – своя «Война и мир».

Нам пока досталась иноземная версия – без философии Толстого и с обнаженкой в качестве символа распахнутой русской души.

В ожидании нового Годо, каким неизбежно оказывается каждый фильм, снятый по этому роману, я открываю наугад литературный оригинал: «…солдаты окружили французов, постелили больному шинель и обоим принесли каши и водки». Разве можно без этой интонации Льва Николаича говорить о русских войне и мире?!

Возвращаясь же к теме 22 июня…

Каждый год в этот день я думаю, что если бы начальники всех государств и народные лидеры, а также их подданные и сограждане, не поленившись и вдумчиво, в пору своего созревания и просвещения, прочитали эпопею Толстого, в частности, эти теологумены:

«Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны – убийство, орудия войны – шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия – отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то – это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду…

Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было» – можно ли было бы избежать всех тех войн, что сопровождали и сопровождают мир?

Челябинск, Вера Владимирова

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