ММК-МЕТИЗ наращивает присутствие на российском рынке

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») состоялось годовое общее собрание акционеров.

Доля ОАО «ММК-МЕТИЗ» на внутреннем рынке России по итогам 2017 года выросла на 2% – до 352 тыс. тонн. Объем реализации на экспорт в 2017 году увеличился на 2,8% относительно показателя 2016 года. Крупнейшими российскими производителями метизной продукции, входящими в состав металлургических холдингов, в 2017 году суммарно реализовано около 2 млн тонн продукции, что соответствует уровню 2016 года. Доля ММК-МЕТИЗ в общем объеме реализации по итогам 2017 года составила 22%. Самой востребованной стала проволока общего назначения, стальная и порошковая.

Сбытовая политика позволила предприятию в 2017 году реализовать 435,15 тыс. тонн готовой продукции. Региональная структура продаж ММК-МЕТИЗ на внутреннем рынке не претерпела значительных изменений: к наиболее потребляющим регионам относятся Центральный, а также Уральский и Приволжский федеральные округа. В целом, объем продаж на внутренний рынок составил 352 тыс. тонн. Отгрузка на экспорт в 2017 году составила 83 тыс. тонн, доля экспорта в структуре продаж – 19%. Приоритетным направлением при поставках на экспорт остается Казахстан с долей продаж 53%.

Выручка от реализации в сравнении с позапрошлым годом выросла на 4 млрд рублей и превысила 20 млрд. Налоги предприятие выплатило полностью и своевременно: более миллиарда рублей переведено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В частности, бюджет Магнитогорска получил 92 млн рублей.

В настоящий момент при поддержке Магнитогорского металлургического комбината на ММК-МЕТИЗ успешно реализуется масштабная программа с объемом инвестиций 3,8 млрд рублей. В прошлом году введено в эксплуатацию современное оборудование по производству болтов и гаек М6-М12. Осваивается производство новых импортозамещающих видов крепежа по стандартам DIN. Запущено в работу оборудование для производства крупного крепежа, которое позволит обеспечить развитие производства высокопрочного крепежа за счет высокого качества термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров.

На мероприятия в области промышленной безопасности и охраны труда в прошлом году было потрачено 76 млн рублей; на природоохранные мероприятия – 25,7 млн рублей. На реализацию социальных программ направлено 145 млн рублей, на подготовку и повышение квалификации персонала – 8,5 млн рублей.

«Благодаря выбранной стратегии и поддержке Магнитогорского металлургического комбината в 2017 году задачи, поставленные перед ОАО «ММК-МЕТИЗ», были решены. В числе перспективных задач – выстраивание важнейших бизнес-процессов, начиная с производства и заканчивая ведением переговоров с каждым контрагентом таким образом, чтобы ресурсы расходовались еще эффективнее и отдача была максимальной», – заявили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 25.06.18

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