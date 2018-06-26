Удар по ценам: челябинцы получили месяц безлимита на мессенджеры по цене чашки кофе

В Челябинске упали цены на мобильное общение. Теперь получить месяц безлимитных переговоров в мессенджерах WhatsApp, Viber, Facebook, ТамТам, Snapchat, а также пакеты интернета, смс и минут можно от 150 рублей – дешевле чашки кофе в ресторане. Новые расценки появились в обновленной тарифной линейке «МегаФона» под названием «Включайся!».

Указанная выше стоимость действует на тарифе «Включайся! Пиши». Если к безлимитным мессенджерам добавить неограниченные коммуникации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram, Twitter, внушительный пакет интернета 20 ГБ на прочие ресурсы и 1000 минут – получится хит лета: тариф «Включайся! Общайся» с абонентской платой всего 220 рублей в месяц.

Более выгодные расценки ждут и ценителей музыки на «Включайся! Слушай», любителей разговоров по мобильному телефону на «Включайся! Говори» и тех, кто предпочитает видео, на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Смотри+».

«Наша новая линейка «Включайся!» – это самый умный выбор для абонентов с точки зрения соотношения цены и составляющих. Мы снизили стоимость в 2 раза в зависимости от выбора, расширив при этом наполнение самых популярных тарифов линейки и сохранив безлимитный доступ к мессенджерам, соцсетям и видео. Сейчас это одно из самых выгодных предложений на телеком-рынке Челябинской области», – отмечает руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Челябинске Алена Морозова.

Широта интернет-сервисов, продуктов и приложений раскроется по максимуму с надежной передачей данных. По данным компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), самый быстрый мобильный интернет в Челябинске предоставляет именно «МегаФон». В результате замеров пользователей во всех сетях операторов, сделанных в 1 квартале 2018 года, оператор продемонстрировал самые высокие показатели – средняя скорость загрузки данных составила 28,4 Мбит/с, а максимальная – 65,57 Мбит/с.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.06.18

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