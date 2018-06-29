В Магнитогорске лето разгоняется на скорости 53 Мбит/с

Несмотря на изменчивость погоды в первые недели лета, интернет-серферы Магнитогорска стали чаще бывать на свежем воздухе. С начала июня объем скачанного трафика с главных прогулочных зон и популярных мест города вырос сразу в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего встретить на улице жителя с девайсом в руках можно после 16:00.

«Люди смотрят все больше видео и выкладывают сторис, что приводит к росту трафика и нагрузки на сеть. Наша задача – обеспечить летающий и стабильный интернет, поэтому мы постоянно улучшаем покрытие. Сегодня свыше 150 базовых станций гарантируют уверенный прием, а в канун сезона отпусков мы также улучшили связь и интернет в аэропорту, где туристов ждет высокая скорость передачи данных», – рассказал Евгений Рязанов, руководитель подразделения «МегаФона» в Магнитогорске.

Самыми популярными локациями, откуда магнитогорцы часто выкладывают фотографии в сеть, стали парк «У Вечного огня» и Экологический парк. Также жители часто бывают онлайн на проспектах Ленина, Карла Маркса, на улицах Гагарина и Советская. Увеличилось потребление мобильного интернета и в торгово-развлекательных комплексах, среди которых лидируют «Континент», «Гостиный двор» и «Семейный Парк».

Среди загородных курортов пальму первенства у магнитогорцев держат Абзаково, Банное и Карагайский бор. Из этих мест горожане ежедневно скачивают объем трафика, сравнимый с размещением в социальных сетях около тысячи сторис.

Отправлять фото и видео во всемирную паутину помогает хороший сигнал. Напомним, что по данным компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), самый быстрый мобильный интернет в Магнитогорске предоставляет именно «МегаФон». Максимальная скорость загрузки составляет 53 Мбит/с.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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