Отдыхай и учись: в Магнитогорске дети вместо загородного лагеря попали в профсоюз

В «Горном ущелье» стартовала тематическая смена первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК».

Как сообщили в пресс-службе ПАО «ММК», идея с детства приучать детей к пониманию, что такое профсоюзная деятельность, пришла от челябинских трубников, устроивших в своём детском загородном центре тематическую смену. Решили устроить эксперимент и в Магнитогорске: в прошлом году для участия в профсоюзной деятельности привлекли отряд старшеклассников «Горного ущелья». Эксперимент оказался более чем успешным.

«Дети сразу увлеклись идеей, что могут сами строить жизнь в лагере, – говорит исполняющий обязанности председателя первичной организации Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук. – Дети выбирают профсоюзный актив, силами которого составляют и принимают коллективный договор, требуют дополнительных преференций от администрации лагеря – от отмены сончаса и дополнительной порции в столовой до коренной реконструкции лагерного стадиона, и администрация отчитается об исполнении коллективного договора прошлого года. Этим летом замахнулись на всю смену: все тысяча сто ребятишек, приехавших в «Горное ущелье», будут вовлечены в профсоюзное движение».

Выборы активистов от отрядов, затем – активистов лагеря, заключение коллективного договора – далеко не все цели профсоюзной смены. Дети вносят предложения по благоустройству и изменению жизни в «Ущелье». Самые интересные глобальные предложения выносят на рассмотрение и утверждение генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, а то, что можно сделать здесь и сейчас, решают сами ребята.

«В прошлом году, к примеру, ребята предложили благоустроить клумбы на территории лагеря, сделали это своими силами и получили в благодарность дополнительные часы развлечений в верёвочном городке, – сообщил Юрий Демчук. – При этом прекрасно понимаем, что главная цель – всё-таки дать детям отдохнуть, поэтому особо не перегружаем их своими занятиями. Дискотеки, конкурс красоты и прогулки по лесу никто не отменяет».

На линейку в честь открытия профсоюзной смены приехали почётные гости – руководители предприятий, входящих в состав профсоюзной организации Группы ПАО «ММК».В числе гостей- председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Горанов, который по достоинству оценил всё, что делает комбинат для организации отдыха работников предприятия. Особенно на фоне того, что многие собственники предпочитают отказываться от содержания детских загородных центров.

«Во времена социализма в Челябинской области действовали двадцать четыре пионерских лагеря, теперь их только девять, и в этом году не открылся загородный центр Златоустовского завода, – отметил Юрий Горанов. – К сожалению, это становится тенденцией, и мы свою задачу видим в работе, в том числе с областными властями. Так, по инициативе ГМПР уже два года областной бюджет выделяет субсидии на частичное покрытие стоимости путёвки. Выступаем против повсеместного развития так называемого «асфальтного» отдыха детей в городских лагерях на фоне уменьшения количества загородных центров детского отдыха. Получается, в строчках отчёта дети вроде как оздоровлены, но на практике они просидели в городе. Предприятия, держащие на своём балансе загородные центры, вкладывают колоссальные средства не просто в содержание лагерей, но и «подтягивают» сервис к современному уровню: санитарно-гигиенические коммуникации давно перенесены с улиц в корпуса, отопление, прекрасные палаты с удобными кроватями, современная техника… Сейчас ведём переговоры с областными властями о преференциях для предприятий, не отказавшихся от летнего оздоровления детей. Работа эта долгая, кропотливая, не сразу всё решается, но потихоньку двигаемся вперёд».

Каждый корпус «Горного ущелья» на период смены становится производственным предприятием – членом профсоюзной организации Группы ПАО «ММК». Металлургическое и горно-обогатительное производства, инженерные службы и управление логистики, прокатное производства и Объединённая сервисная компания, Ремпуть, Центральная клиническая медсанчасть, Маггортранс и даже «Магнитогорский металл» с телекомпанией «ТВ-ИН» – всем предстоит знакомство с профессиями членов ГМПР, мастер-классы от специалистов, которые сами приедут в гости к детям. Под занавес смены состоится настоящий парад профессий в исполнении юных профсоюзовцев.

В этом году в Челябинской области отдых и оздоровление в загородных центрах получат восемь тысяч детей металлургов и горняков.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 28.06.18

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