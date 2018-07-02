А как же собранные взносы? В Челябинске из программы капремонта исключат около 100 домов

Каждый 7-ой дом Челябинска, достигший высокого степени износа, будет исключен из программы капитального ремонта. Об этом сегодня заявил первый вице-мэр Юрий Параничев.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Законодательное собрание Челябинской области внесло изменения, в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», согласно которым правительство региона получило право исключить из программы капитального ремонта дома с износом более 70%.

По словам Параничева, далеко не все подобные дома будут из программы исключены

Что станет со взносами, которые жильцы исключенных домов успели накопить на капитальный ремонт, пока не известно. Не понятна и судьба самих жильцов – вопрос расселения, кончено, будет прорабатываться. Но пока никакой ясности нет. Не смог Параничев и уточнить, будут ли исключать из программы ветхие здания, расположенные на гостевых маршрутах – ранее заявлялось, что все они должны быть отремонтированы к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

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