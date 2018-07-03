Пенсионный кризис как шанс. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников»

Пенсионную систему нужно менять: она громоздкая, дорогая, неудобная. Размер пенсий совершенно недостаточный, поскольку не обеспечивает пенсионерам необходимое качество жизни. Средней пенсии в 13 тысяч с мелочью хватит только на самый минимум, да и то не везде, а пенсия размером в 5 – 8 тысяч рублей в месяц – это вообще не пенсия: прожить на неё невозможно.

Задачей государства и пенсионного фонда должно стать, прежде всего, увеличение пенсий. Для пенсионного фонда это вообще без вариантов – поскольку единственным смыслом его существования является забота о благополучии пенсионеров. И для него это должно быть аксиомой: раз пенсии для жизни не хватает, её следует увеличить. Например, до 50 тысяч рублей. Если принять для простоты расчёта, что пенсионеров в стране 40 миллионов, а пенсия для каждого из них должна быть 50 тысяч рублей, то в сумме для пенсионных выплат понадобится 2 триллиона рублей в месяц, что равнозначно 33,3 млрд. долларов (по 60 рублей).

Это в масштабах страны небольшие деньги, вполне посильные для российской экономики. Причём, их не нужно брать из воздуха. Ежемесячно из зарплаты работающих изымается 22%, которые перечисляются в пенсионный фонд. И это происходит на протяжении многих десятилетий. Если эти суммы просто положить в банк, то даже в этом случае накопления окажутся достаточными для выплат указанного размера пенсий.

Как известно, банк не хранит деньги на счетах: он выдаёт кредиты, которые потом возвращаются с процентами. И если бы работающие люди не отчисляли процент с зарплаты в ПФР, а сразу клали деньги на свой счёт в банке, то за период до выхода на пенсию они накопили бы вполне достаточную сумму для безбедного существования.

Кроме того, деньги, выплаченные в качестве пенсии, – это не потерянные деньги, как пытаются представить некоторые пропагандисты. Мол, пенсионеры их просто проедят, и от этого никакой пользы стране. Вот если бы пенсионеры сжигали свои пенсии в печке – тогда да, деньги оказались бы потерянными. Но они их тратят на приобретение товаров и услуг: на продукты питания, вещи, лекарства, оплату ЖКХ и т.д. Эти деньги работают в экономике, и тем самым поддерживают и развивают торговлю, промышленность, сельское хозяйство, услуги и всё остальное, чем пенсионеры пользуются. С этой позиции, увеличение пенсий не просто безвредно для экономики, а наоборот, очень полезно: оно увеличивает количество потребителей и, соответственно, количество денег в обороте.

Чем больше денег у покупателей, тем выгодней работать бизнесу. Продавая свою продукцию, предприятия гарантированно вернут свои затраты на производство и получат прибыль – если, конечно, ориентируются на потребности покупателя. А они, бесспорно, будут ориентироваться, как показывает опыт мирового бизнеса. Бизнес заинтересован в увеличении числа покупателей, а значит и в увеличении пенсий у пенсионеров.

У бизнеса это вызывать возражений не может. Ему не нравится, что он должен заниматься отчислениями – совершенно не его делом. Отчислять должны сами работники: это их деньги, их пенсия, их будущее. При этом сколько отчислять, они тоже могут решать сами, хотя можно установить какие-то варианты с фиксированными суммами – для удобства учёта. А стажа быть не должно, хотя, учитывая советское прошлое, тут необходимо сделать оговорку.

Поскольку РФ является правопреемницей СССР, а там стаж был обязательным для начисления пенсии, и люди ориентировались на него, то для тех, кто работал в советское время, он должен быть сохранён и учитываться при расчёте пенсии – увеличивая её размер. То есть, если минимальная пенсия должна быть 50 тысяч рублей, то у людей, имеющих достаточный стаж, она будет больше. А у тех, кто проработал сверх положенного по советским нормам срока – ещё больше.

Провести такую реформу несложно. Проблема тут в самом государстве: оно явно не заинтересовано в этом. Сложная, мутная система расчётов пенсий указывает на желание скрыть от общества неэффективность государства в целом и нецелевое использование пенсионных средств в частности. Размер выплачиваемых пенсий абсолютно не соответствует существующим в экономике возможностям.

Причём, у государства этих возможностей для работы с пенсионными отчислениями гораздо больше, чем у отдельного человека. В его распоряжении вся экономика страны и, вдобавок, международная экономика. И проблем с обеспечением прироста пенсионных накоплений не должно быть просто в принципе. Копить на пенсию с помощью государства, теоретически, должно быть гораздо выгодней и надёжней, чем самостоятельно. Но на деле получается наоборот: государственные пенсии остаются небольшими, и собственные усилия отдельных людей, по расчётам, оказываются более эффективными, чем государственная помощь. Это соответствует очень низкой оценке качества российского государства: оно не справляется со своими обязанностями.

И вот, вместо того, чтобы исправлять свои недостатки, государство обозначает курс на отказ от пенсионной системы в будущем. Предпринимаемые им действия указывают именно на это: государство затрудняет доступ к получению пенсии и сокращает её размер. Но в таком случае было бы разумно отстранить его от работы в сфере пенсионного обеспечения.

Если оно не может и не хочет заниматься этим делом, следует лишить его права изымать часть зарплаты в ПФР и распоряжаться пенсионными накоплениями. Нужно создать общественный пенсионный фонд, к деньгам которого государство не будет иметь доступа. Нужно передать ему все активы государственного ПФР, а также принять на баланс ОПФ задолженность ПФР, с обязанностью государства погасить её – поскольку это задолженность пенсионного фонда перед гражданами, гарантом по которой выступает государство.

В обществе уже прозвучало требование к государству вернуть гражданам отчисления в ПФР, сделанные из их зарплаты – после того, как оно недавно обозначило своё намерение лишить миллионы будущих пенсионеров их пенсионных накоплений. И это справедливо: любые другие траты этих накоплений, кроме выплаты пенсий, являются нецелевым использованием средств, проще говоря, кражей. В таком случае, государство обязано провести следствие по всем таким делам, определить и наказать виновных и, кроме того, взыскать с них сумму ущерба. А будущим пенсионерам компенсировать эти потери – ведь государство приняло на себя обязательства, и отвечает по ним. И, поскольку суммы потерь окажутся очень большими, и единовременно выплатить компенсацию будет невозможно, то из этого возникает необходимость оформить её как задолженность, и затем погашать постепенно, ежемесячно передавая средства общественному фонду.

Государство хочет увильнуть от ответственности, и не только не наказывать виновных, но и не возвращать пенсионные накопления. И сейчас, когда государство и ПФР – одно и то же, оно может это сделать легко. Но если будет общественный пенсионный фонд – общественная организация, защищающая права граждан, то сделать это станет намного сложней, поскольку в конфликте обнажится противоречие между интересами правящего слоя и населения. Даже в случае победы государства она станет для него пирровой, поскольку отчётливо обозначит его антинародную сущность, снизит поддержку до нуля, а сопротивление ему, наоборот, усилит. И, кроме того, проигрыш в российском суде – это лишь ступень в движении к международным инстанциям, решение которых обязательно будет в пользу фонда.

Да и вообще, организация – это сила. Это именно то, чего гражданам страны не хватает. К тому же, общественный пенсионный фонд – это организация, которая затрагивает сразу всех граждан, по жизненно важной причине, из-за чего в её существовании и успехе заинтересован каждый россиянин и, значит, это общественная структура, способная объединить всех.

Вот чем нужно заниматься оппозиционным политикам – формированием движения за организацию общественного пенсионного фонда, его созданием и затем обеспечением его деятельности и контроля над ним. Здесь широкий простор для применения самых разных способностей, профессиональных навыков, идей, а заодно и получения поддержки населения. Это гораздо перспективней, чем «протест в загоне» – митинг внутри ограждения, разовое мероприятие, не ведущее абсолютно ни к каким положительным последствиям. А после выполнения этой задачи логично будет использовать полученный опыт для продолжения работы, для создания других общественных организаций по уже готовому шаблону.

Само поле деятельности, в котором можно и нужно создавать такие организации, определить легко. Для этого нужно брать в пример государство. Оно уже выполнило всю необходимую работу, застолбив за собой все важные участки жизни страны. Оно исходило из мысли перекрыть собой, своими фальшивыми организациями, возможности для проявления общественной инициативы. Теперь обществу нужно сделать то же самое, только наоборот: брать как образец то, что уже сделало государство, и делать так же, но уже ради общественной пользы.

Государство не справляется с выплатой пенсий? ОК, мы возьмём это на себя. Государство не может обеспечить население качественной медициной? Значит, общество сделает это самостоятельно, создав соответствующую общественную структуру. Есть проблемы в сфере образования? Хорошо, общество займётся этими проблемами. Контролирующие органы не работают, как нужно? Организуем свои. Суды выносят несправедливые решения? Будут наши суды. Государству тяжело заниматься работой, для которой оно предназначено? Тогда общество создаст новое государство.

И всё это не на любительском уровне, не «на общественных началах», а профессионально – обязательно с юридическим закреплением, со всеми формальностями, абсолютно официально. Следуя по пятам за государством, принимая на себя все обязанности, от которых государство отказывается «по состоянию здоровья».

У государства потеря работоспособности равносильна отказу функций жизнеобеспечения, поэтому через некоторое время наступит неизбежное: «В результате тяжёлой продолжительной болезни, не приходя в сознание..."

Челябинск, Сергей Ясинский

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