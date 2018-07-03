Победа над Испанией сплотила россиян в самую большую фан-зону в мире

Победа сборной России над Испанией установила абсолютный рекорд по нагрузке на сеть и превратила всю страну в самую большую фан-зону в мире. Выход в четвертьфинал по мобильным показателям превысил результаты Новогодней ночи и стал самым массовым и качающим событием страны за историю.

Основное время, дополнительные таймы и серия пенальти матча Россия – Испания установили рекорд как на стадионе, где зрители прокачали 4650 ГБ, что больше в несколько раз средних показателей других матчей мундиаля, так и по всей стране: сеть «МегаФона» выдержала нагрузку на 20% превышающую объёмы самого ответственного по традиции события в году – Новогодней ночи.

Гол Дзюбы, дополнительные таймы и серия пенальти с движением волшебной ноги Акинфеева стали апогеями мобильного боления россиян по всей стране. Именно на эти моменты пришлись пики нагрузки в «Лужниках», в официальных фан-зонах и на всех мобильных устройствах с сим-картами «МегаФона». В зависимости от региона, объём трафика передачи данных увеличивался до 40% по сравнению с самым загруженным временем в году – первыми 30 минутами 1 января, когда все поздравляют друг друга с Новым годом.

«Наша инфраструктура вчера выдержала нагрузки, превышающие показатели характерные для национальных праздников и массовых гуляний. При этом 90% всего трафика на стадионе и в фан-зонах пришлось на 4G, что позволило без проблем пользоваться мобильным интернетом на максимальных скоростях даже в таких экстремальных условиях. В «Лужниках» при заполненных трибунах скорость в нашей сети достигала 280 Мбит/с. По сути, вчера «МегаФон» стал одной большой фан-зоной, которая на протяжении всей игры болела за наших футболистов, а потом еще на протяжении нескольких часов активно поздравляла с победой близких», – комментирует Валентин Полозенко, директор по развитию сети «МегаФона».

Абонентов «МегаФона» было в «Лужниках» более 40% из 78011 всех присутствовавших. Больше всего мобильным интернетом они воспользовались для стриминга видео, постов в соцсетях и мессенджеров. Лидерами среди соцсетей стали Instagram, Facebook и Одноклассники, среди мессенджеров – WhatsApp, Badoo, Viber.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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