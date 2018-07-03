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Вторник, 3 июля 2018, 18:09 мск

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«Хорошо пошла»: затраты на рекультивацию Челябинской области выросли втрое

За год требуемые затраты на рекультивацию Челябинской городской свалки выросли втрое. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области намерено просить у федерального центра 2,8 миллиарда рублей на рекультивацию Челябинской свалки. Об этом заявил министр экологии региона Сергей Лихачев.

По словам чиновника, всего затраты на процесс рекультивации свалки, заявленные в комплексном плане по улучшению экологической ситуации в Челябинске и Магнитогорске, оценены в 2,9 миллиарда рублей. Они включают расходы как федерального, так и регионального бюджетов.

При этом 70 миллионов рублей правительство области уже выделило на разработку проекта рекультивации. А в следующем году южноуральцы рассчитывают получить 500 миллионов рублей из федерального бюджета.

Отметим, что ранее объем затрат на рекультивацию Челябинской области оценивали в 1,2 миллиарда рублей, при этом из федерального бюджета предполагалось получить порядка 1 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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