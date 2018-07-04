Самые крутые слухи недели: пой, соловей…

Синицу на соловья

Говорят, что ликвидация пиар-подразделения в холдинге Аристова-Антипова связана с тенденцией на изменение отношений власти и олигархов в экологически неблагополучных (точнее, самых неблагополучных) регионах РФ. Местные пиарщики, даже самые креативные (не говоря о понтоватых и среднеодаренных выходцах из журналистики) бессильны перед кремлевским катком, когда прессовать промышленников сообща, словно прозрев и овладев всеми возможными компетенциями, начинают силовики, надзорные и прочие официальные органы и лица. И припечатывать пресса. Причем, даже слегка микшировать поток критики деньги и связи олигархов не в состоянии. Поэтому, болтают, Антипов по наводке РМК уговорил Аристова «пойти другим путем». Не распылять деньги на создание репутации внутри региона – ну, не получается. А нанять федерального пиар-промоутера и исполнителя в одном флаконе. В данном случае, один за всех должен поработать заслуженный «трубадур режима» –

штатный сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев. Тем более,что в случае с ЧЭМК и прочими не вполне «чистыми» в плане экологии активами Ант и Ари у Соловьева нет бэкграунда, как это было в случае с РМК: на встрече с челябинцами двухлетней давности Соловьев сказал, что на Алтушкине пробы ставить негде, а теперь выставляет его спасителем народа южноуральского, экомецената и пр.

Маски шоу должны продолжаться

Меж тем, если верить инсайдерам, акции по массированной проверке и новых предприятий, и тех, где уже побывали прокурорские, в ЧО будут продолжаться. Частично это связано с тем, что на фоне отобранных пенсий власть будет демонстрировать повышенную заботу об экоблаге народа. На этом поприще сейчас хочет подзаработать Бурматов и К (в лице всякого рода мгеровцев), поставляя Мечелу, ЧЭМК, Цинковому и прочим заводам – двоечникам – конторы федерального уровня по экологическому аудиту. Понятно, что при нынешней должности ВВБ олигархи вынуждены будут сотрудничать с его «человечками». Собственно, именно, по этой же причине «куй железо, не отходя от кассы», Бурматову с Гаттаровым нужен был «свой» министр региональной экологии – чтобы замкнуть круг.

Frauenpower!

Однако, согласно слухам из другого источника, неприятный дубль: проверки на экосостоятельность у коллег и наезд на госдепа Белоусова так напугал еще одного неэкологичного южноуральского олигарха Струкова, что тот захотел стать неприкосновенным. Хотя бы на время, что ему понадобится – нет, не добежать до канадской границы – а получить тамошнее гражданство: Струков активно вкладывает в сырьевой сектор этой страны немалые валютные средства. Короче, он ведет интенсивные переговоры с губернатором, чтобы именно его он отправил уже в ближайшее время представлять интересы региона в Сенате. А по этой причине нужно куда-нибудь пристроить нынешнюю сенаторшу, у которой, извините, связи с главной Конторой: ее просто так преподом в ЧелГУ не вернешь – нужно теплое место. А поскольку Лихачев плохо начал, его не грех и подвинуть. Хоть в замы любого министерства до пенсии. А на его место двинуть борчиху с экологическими экстремистами Ирину Альфредовну. Сама же проявила соответствующую инициативу.

Так что планы Бурматова и К продвинуть (задвинув дедушку Лихачева) Панова или еще какого активного эколога разбились о планы Струкова. У которого связей меньше, зато больше денег.

Коптим!

К слову, другую серию проверок по соблюдению природоохранного законодательства вскоре начнет областное министерство строительства и ЖКХ. Они будут «кошмарить» старые котельные (их много, и они коптят небо не хуже Коксохима) и все виды очистных (из которых древних больше, чем модерновых). Если рейды не дадут эффектной выволочки, ведомство Тупикина обвинят в утечке информации, сговоре с загрязнителями, что может грозить отставкой и самому министру. Тем более, что на его должность выстроилась целая очередь.

Короновать

Говорят, что в этом году почетным гражданином Че мэр Тефтелев намерен сделать – ни много, ни мало – Виталия Рыльских. По слухам, против этого номинанта вряд ли устоят два других претендента – пластический кудесник Пухов и бывший префект Советского района Буренков. Разве что, дадут всем трём.

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