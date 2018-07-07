Челябинцы прикоснулись к Кубку Гагарина (ФОТО)

В Челябинск привезли Кубок Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кубок Гагарина – это приз победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Впервые он был вручен в 2009 году: тогда победителем сезона стал «Ак Барс».

С 2012 каждый из хоккеистов команды, завоевавшей Кубок, получил право свозить его к себе домой. Первым кубок увидел Санкт-Петербург.

Несмотря на то, что «Трактор» за последние 8 сезонов ни разу не побеждал в Континентальной хоккейной лиге, в Челябинск кубок приезжает во второй раз.

Впервые в 2016 году его привези игроки магнитогорского Металлурга, а на этот раз Антон Глинкин – игрок «Ак Барса», в 2018 году в очередной раз выигравшего сезон.

Сначала Кубок выставили во дворце спорта школы «Трактор»: к главному хоккейному трофею России тут же выстроилась очередь.

С 15:00 до 17:00 поклонники хоккея смогут увидеть кубок на ледовой арене «Трактор».

Челябинск, Евгений Полак

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