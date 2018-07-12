Магнитогорск станет центром умных IoT-технологий

В Магнитогорске ускорят автоматизацию производства благодаря индустриальному Интернету вещей «МегаФона». Разработкой и внедрением умных телеком-решений для одного из крупнейших мировых производителей стали ­– ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) займутся компания «МегаФон» и научно-исследовательское отделение Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова займутся. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018.

ММК производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, и входит в число ведущих сталелитейных компаний мира. Теперь еще более эффективному производству на предприятии и его дочерних структурах помогут комплексные разработки «МегаФона» на базе индустриального интернета вещей (IIoT). Среди основных направлений: масштабное внедрение технологий удаленного управления объектами, онлайн-видеонаблюдение и автоматизация производственного цикла. Промышленный интернет вещей должен связать десятки и сотни тысяч устройств в единую систему, для этого у «МегаФона» есть стандарт NB-IoT (Narrow Band IoT).

«У нас большой опыт в реализации проектов в сфере M2M/IoT. Но, помимо внедрения технологий, важно развивать и профессиональную экспертизу в этой области. Настроить sms-оповещение о работе оборудования, в режиме онлайн удаленно контролировать его состояние, повысить безопасность на производстве и своевременно предотвращать неисправности помогают наши IoT-решения. Чтобы промышленный интернет вещей стал неотъемлемой частью работы предприятий, совместно с партнерами мы будем создавать высокотехнологичные решения», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Данное соглашение стало новым этапом развития сотрудничества оператора и ММК: в 2017 году стороны объединили усилия по развитию современных стандартов связи на территории присутствия. В рамках взятых на себя обязательств перед промышленным гигантом, только за последний год «МегаФон» провел масштабную модернизацию и развитие цифровых услуг. Инженеры установили в Магнитогорске свыше 100 новых объектов связи. Общий объем инвестиций составил более 50 миллионов рублей.

«Промышленный сектор – основа экономического роста и повышения производительности труда. Его развитие сопровождается ростом научной и исследовательской деятельности, способствует появлению инноваций. Стороны соглашения договорились о разработке решений и реализации совместных проектов на базе индустриального интернета вещей. Это поможет предприятиям Магнитки выйти на новый уровень управления. Мы также планируем проведение энергетических обследований на производственных площадках ММК», – отметилДанила Целиканов, главный специалист по инновациям ПАО «ММК».

На базе имеющейся инфраструктуры «МегаФон» обслуживает уже более 5 млн телематических SIM-карт в России. Основной объем и рост M2M-трафика приходится на крупных корпоративных клиентов в области ТЭК и транспорта.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 12.07.18

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