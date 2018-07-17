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Вторник, 17 июля 2018, 17:02 мск

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На Южном Урале погиб двухмесячный малыш

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку по факту смерти 2-месячного младенца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, трагедия произошла в поселке Зауральский (Еманжелинск): мать малыша обнаружила, что ее ребенок умер, пока она спала.

Отметим, нередки случае, когда ребенок спит в одной кровати с матерью, и женщина своим телом перекрывает ему дыхательные пути. Находился ли погибший малыш в момент смерти в отдельной кроватке или лежал вместе с матерью, пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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