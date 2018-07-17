В Магнитогорске убили жительницу США

В Магнитогорске найдено тело пропавшей вчера женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-летняя Ксения Мецгер год назад переехала вместе с мужем и ребенком в США. Недавно она с двухлетним сыном приехала в гости к родителям и решила продать свой автомобиль «Шкода Октавия». 16 июля она разместила объявление о продаже в Интернете, через некоторое время ей поступил звонок с предложением показать автомобиль. Встречу покупатель назначил в одном из автосервисов Магнитогорска.

Женщина уехала и больше домой не вернулась. Сегодня ее тело со следами насильственной смерти обнаружено в Кизильском районе. В убийстве заподозрили владельца автосервиса – автомобиль погибшей найден у него в боксе.

По предварительной версии, мужчина ударил девушку тяжелым предметом по голове, а затем вывез тело за пределы города и спрятал. Подозреваемый уже задержан.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.07.18

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