Опасные дыни: в фруктах и овощах, продаваемых в Челябинске, обнаружено повышенное содержание нитратов

Овощи и фрукты, продаваемые в Челябинске, опасны для здоровья. Об этом завили активисты проекта «Народный контроль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники проверили содержание нитратов в плодоовощной продукции, реализуемой на рынках, в киосках и магазинах.

Во всех отобранных для анализа образцах обнаружено превышение предельно допустимой концентрации нитратов.

В абрикосах, черешне, нектаринах и сливах содержание нитратов превышало норму незначительно, а вот в дынях нормы были превышены почти в 27 раз.

Напомним, употребление продукции, «накачанной» нитратами, может вызвать отравление, проблемы с давлением, гипоксию и прочие неприятности. А используют их в сельском хозяйстве для ускорения роста растений и повышения урожайности за счет уничтожения вредителей.

Поскольку выявить переизбыток нитратов в плодах и овощах можно только в специализированной лаборатории, покупателям рекомендуют придерживаться принципа сезонности. Например, продавцы арбузов, появившихся на южноуральских прилавках еще в мае, утверждают, что продукция привезена из Казахстана, где урожай арбузов якобы собирают в раза в год. Однако по словам руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами ДООЗ Астаны Айнур Даулетбаевой, чем раньше арбузы и дыни появляются в продаже, тем больше вероятность содержания в них нитратов выше допустимой нормы. «Даже самые «быстрые» сорта начинают созревать только к концу июля, – подчеркивает Даулетбаева. – Это время естественного созревания бахчевых».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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