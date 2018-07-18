Самые крутые слухи недели: страшно, аж жуть

Первый пошел?

Говорят, что столь рьяное желание губернатора Дубровского заменить главу Коркинского района связано не только с тем, что нынешний глава района – бывший менеджер профтехобразования профильной для города – угольной – промышленности накосячил

(не исполнив указания главы государства по расселению жителей печально известного всей стране поселка Роза, ставшего мемом безысходности), а также перессорился со всеми «кастами» и випами района. В большей степени это вызвано злостью Дубровского на Струкова, что не выполнил (чтоб не сказать – саботировал) свои обязательства по рекультивации дымящего Коркинского разреза, взятые совместно с РМК (речь идет о совместном предприятии ЧУК и РМК « Промрекультивации»). И поскольку нынешний глава района – Валахов – протеже Струкова, Дубровский намерен заменить его человеком Алтушкина.

Вообще-то, болтают, БАД хотел бы, чтобы главой Коркинского района стала Лощинина – весьма чуткий к пожеланиям всех властей и олигархов политик. Но даже при всей своей преданности РМК, Нина Лощинина не вполне устраивает самого Алтушкина – он за собственные деньги хотел бы «разместить» в местной власти своего менеджера, чтобы контролировать в районе абсолютно все интересующие его процессы – от экономических до трат «благотворительных» финансов. Но однозначно «свой» человек Алтушкина в столь «горячей» экоточке региона накануне возможных губернаторских выборов пока пугает Дубровского. Правда, вариант замены одного фаворита Струкова на другого ( вместо скандального Валахова тот уже «предоставил» нового соискателя – бывшего « генерала» ЧУКа Кальянова) БД страшит. Согласно данным социологов, жители района не просто недолюбливают или не доверяют Струкову – они его ненавидят.

Агнец или упитанный телец?

Не меньше Коркино волнует губернатора и кадровый вопрос по первому миасскому лицу. В свете всплывших в прессе претензий силовиков к Руслану Гаттарову, губернатор охладел к его креатуре – Анатолию Лобко. Более того, он склонен (говорят, по совету Анатолия Брагина) ввести в этом непокорном областным властям и местным князькам городу прямое губернаторское правление. Некоторые лица полагают, что таким «внешним управляющим» для города может стать либо нынешний вице-губернатор Голицын, либо Сушков. А менеджера с меньшим административным весом, якобы и ставить не имеет смысла. Тем более, на короткое время, пока не будет найдена достойная версия мэра или не продавят кого-нибудь из нынешних выдвиженцев областной власти в линейке «light».

Интриги

Кстати, о Сергее Сушкове. В связи с его действиями относительно челябинской свалки, разные участники мусорного рынка намерены скомпрометировать этого бывшего школьного учителя физкультуры и препода Троицкой ветакадемии. Но напомнить интриганы хотят не о педагогических промахах, а о некоторых эпизодах деятельности Сергея Юрьевича, когда он был юристом и одним из руководителей самого занятного регионального фонда – Фонда материальных ресурсов. Ну, и о весьма разнообразной личной жизни чиновника (чего не любит нынешний челгубернатор). Для отпора врагам Сушкову вроде бы даже заведут личную пресс-службу. Возглавить которую может недавно отставленный парочкой олигархов Роман Грибанов.

Рушится последний бизнес-оплот Юревича

Собственно, Сушкову приходится (по долгу службы) участвовать в той или иной роли в качестве перговорщика с последними могиканами клана Юревича – Сергеем Мелехиным и Александром Галичиным (бывшим министром экологии и радиационной безопасности, к слову), которых всеми силами подвигают продать их совместный бизнес – ту самую злополучную (для горожан) свалку. Но дело в том, что коммерсанты эти продавать бизнес магнитогорским не хотят – условия сделки уж больно невыгодны. Они хотят продать ресурс подороже – неким не вполне рукопожатным бизнесменам из Екб. Или Константину Жаботинскому, который уже два года подъезжает к ним с разных (в том числе, и силовых) сторон.

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