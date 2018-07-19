6 южноуральцев госпитализированы с «травмами ныряльщика»

С начала купального сезона 6 мужчин доставлены в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ) с «травмой ныряльщика» – повреждением шейного отдела позвоночника и спинного мозга различной степени тяжести.

«Позвоночник является не только стержнем всего организма, но и «одеждой» для спинного мозга. При неудачном исходе человек ударяется головой о дно водоема, и удар этот ведет к перелому шейных позвонков. Их разрушение часто приводит к тому, что обломки внедряются в спинной мозг или сдавливают его. Травма позвоночника, осложненная повреждением спинного мозга, вообще относится к важнейшим проблемам современной медицины. Что же касается «травмы ныряльщика», то она ведет в ста процентах случаев к инвалидизации», – пояснил главный реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, после получения травмы у пациента нарастает паралич, который является одним из основных клинических признаков травмы позвоночника. Это тяжелая категория больных с параличом верхних и нижних конечностей, нарушением функции всех органов и систем ниже места повреждения. У таких пациентов нарушается функция потоотделения, в результате температура тела у них повышается вместе с температурой окружающего воздуха. Дышать, как обычно, они не могут из-за паралича участвующих в акте дыхания межреберных мышц, поэтому часто их приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких на дни или недели, пока организм не привыкнет к новым условиям существования. Многие пациенты с травмой шейного отдела спинного мозга умирают в первый год после полученной травмы от осложнений болезни.

Как правило, «травму ныряльщика» получают те, кто решил прыгнуть вводу в той или иной степени алкогольного опьянения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.07.18

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