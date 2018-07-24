Инспекция Москвы закончена, Челябинск начал задыхаться

Режим «черного неба» в Челябинске продлил сразу на двое суток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, установились в городе еще 25 июня. В минувшие выходные было очень ветрено, и НМУ не объявляли.

В понедельник в город прибыла облетная группа по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС (напомним, одно из условий Москвы – на 30% сократить выбросы в атмосферу), и синоптики скромно объявили предупреждение «отдельным предприятиям Челябинской области». Сегодня группа закончила работу, и режим НМУ в городе установили сразу на двое суток: с 19:00 24 июля 2018 до 19:00 26 июля. При том что в ближайшие два дня будет довольно ветрено.

Но ветер дует с северо-востока и жители Центрального и Калининского районов уже начали жаловаться на неприятный химический запах.

Челябинск, Павел Зварзин

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