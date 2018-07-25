Челябинские театры заподозрили в нарушении закона

Челябинский государственный академический театр драмы имени Орлова и Молодежный театр обвиняют в нарушении законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС России, театры отказались от конкурсных процедур и заключили договоры на оказание услуг по продаже билетов путем проведения закупки у единственного поставщика.

ОГБУК «Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. Орлова» и ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» являются бюджетными учреждениями и при осуществлении закупочной деятельности руководствуются законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

«Факт закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений является неправомерным. При осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным, – заявили в УФАС. – При этом оказание услуг по продаже билетов может осуществляться различными хозяйствующими субъектами (билетными агентами), обладающими необходимым уровнем квалификации.

В связи с тем, что непроведение конкурентных процедур могло привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг билетных агентов, Челябинское УФАС России возбудило дела о нарушении закона о защите конкуренции».

Рассмотрение дел назначено на 29 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.07.18

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