«Дело НХТ» передано в суд: ущерб исчисляется миллионами

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора «Нового художественного театра»: ему предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных УК РФ (присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере; мелкое взяточничество; злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, руководитель НХТ был задержан в октябре 2017 года. Сначала речь шла о взятке в 10 тысяч рублей, потом добавилось присвоение средства учреждения – 235 тысяч рублей. Теперь дело дошло до нескольких миллионов.

«По версии следствия обвиняемый в 2016-2017 годах путем составления и подписания договоров на выполнение работ, которые фактически оказаны не были, совершил хищение денежных средств в размере свыше 3,1 млн рублей, принадлежащих муниципальному образованию «город Челябинск», выделенных управлением культуры администрации Челябинска в соответствии с муниципальным заданием на проведение ряда торжественных городских мероприятий», – заявили в ведомстве. – В результате указанных действий была дезорганизована деятельность возглавляемого им учреждения, что выразилось в непроведении либо ненадлежащем проведении культурно-массовых мероприятий».

Взятка в размере 10 тысяч рублей в деле тоже фигурирует.

«Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью, – сообщили в прокуратуре. – В рамках уголовного дела прокурором в интересах муниципального образования заявлен гражданский иск».

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения о существу.

Напомним, одним из фигурантов этого дела стал экс-руководитель аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов, который признался, что присвоил 300 тысяч рублей, полученных от руководства Нового художественного театра за выделение средств из бюджета города на проведение фестиваля.

Челябинск, Павел Зварзин

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