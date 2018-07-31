В Магнитогорске на реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» в Магнитогорске израсходовано более 125 млн рублей

На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» в Магнитогорске израсходовано около 125,6 млн рублей.

Эта комплексная программа реализуется благотворительным фондом «Металлург» почти семнадцать лет. Крупнейшим ее благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат.

Среди основных направлений программы – благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.

Важное место в программе отведено социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи. Для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает Центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдаются около 200 женщин со сроками беременности от 13 недель. За 6 месяцев нынешнего года центр посетили 400 будущих мам. В целях их оздоровления организовано купание в городском аквапарке, лечение и медицинское обслуживание в санатории-профилактории «Южный». Кроме того, в рамках программы оказывается материальная помощь для приобретения одежды новорожденным детям, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет и по уходу за ребенком до 3 лет.

Вот уже десять лет реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Сегодня на учете в фонде «Металлург» таких семей 1033. Им, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Семьи посещают аквапарк «Водопад чудес», в межсезонье имеют возможность оздоровиться оздоровительном центре «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей.

Не оставлены без поддержки семьи, потерявшие кормильца вследствие несчастного случая на производстве. Им оказывается ежемесячная материальная помощь на содержание ребенка, выплачиваются стипендии учащимся средне-специальных, профессиональных и высших учебных заведений и многое другое. Организовано купание в городском аквапарке. Помощь оказывают и состоящим на учете в фонде престарелым родителям и вдовам погибших на производстве.

Программа «Наши дети» включает в себя оказание благотворительной помощи почти трем десяткам детских специализированных учреждений. Среди них – центры помощи детям, интернаты, дома ребенка, коррекционные школы, социально-реабилитационные центры, детские больницы. Они получают детскую одежду, обувь, медикаменты, канцтовары, спортинвентарь, книги и учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов регулярно посещают городской аквапарк. Для детей, воспитанников десяти интернатных и специализированных учреждений города организуются поездки в «Уральские зори», ГЛЦ «Абзаково», мероприятия на базе ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» и многое другое.

По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям – организаторам этих конкурсов и соревнований, в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов, выплачивается стипендия.

Оказана благотворительная помощь детскому оздоровительному комплексу – для подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, оснащения спортивным оборудованием и иным инвентарем, дворцам культуры – для организации работ кружков художественной самодеятельности, поощрения одаренных детей, постановки и проведения благотворительных спектаклей. В целях охраны здоровья детей и пропаганды здорового образа жизни, содействия в сфере физической культуры и массового спорта также оказана помощь спортивным

Ко Дню защиты детей фондом «Металлург» было организовано и проведено множество мероприятий. К примеру, 100 детей с ограниченными возможностями и 32 ребенка из семей, потерявших кормильца, получили сладкие подарки; 821 многодетная семья получила подарочные сертификаты; были приобретены билеты на посещение художественных и мультипликационных фильмов; для 24 детей с ограниченными возможностями здоровья было организовано праздничное мероприятие в детском парке развлечений «Мегалэнд» с проведением квеста и угощением в пиццерии; в июне состоялась оздоровительная поездка в семейный комплекс «Динопарк»; для семей, потерявших кормильца, организовано праздничное спортивное мероприятие на базе спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» с вручением призов и сладких подарков. Семьи также приняли участие в загородной оздоровительной поездке в ООО «Абзаково» с посещением зоопарка, аквапарка, боулинга, развлекательной программой от аниматоров и горячим обедом…

Всего на реализацию комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала» за 6 месяцев 2018 года БФ «Металлург» израсходовал 125,6 млн рублей, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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