Первоклассникам Магнитогорска помогут подготовиться к школе

Семьи работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций, входящих в Группу ММК, чьи дети в нынешнем году идут в первый класс, получат материальную помощь.

В рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости, с июля по сентябрь, через благотворительный фонд «Металлург» семьи, имеющие первоклассников, получат единовременную материальную помощь в размере от 2000 до 2500 рублей – для приобретения комплекта школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана более 2000 семей. Материальная помощь выплачивается одному из родителей (или опекуну – работнику ПАО «ММК»). В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 01.08.18

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