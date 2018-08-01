Самые крутые слухи недели: бывшие

Экологический комиссариат

Говорят, что в челябинском региональном Минэкологии, что не только дискредитировано, но продолжает терять репутационные баллы еженедельно, да еще с мощным налетом коррупции, решено ввести отдел наподобие советских политуправлений или «секторов идеологической работы». Это комиссариат будет отвечать на обращения горожан и жителей региона, выстраивать отношения со СМИ, работать с волонтерами и пиариться, по возможности, за счет совместных проектов с ними, а также выстраивать (или отсекать) отношения с НКО. На эту должность есть несколько соискателей: один из менеджеров ОТВ – бывший пресс-секретарь бывшего одиозного сенатора и бывшего же вице-мэра Че Евгения Елисеева – Андрей Фролов, которого давно хотят «уйти» с ресурса. Бывший пиарщик ЧЭМК и вообще олигархов Аристова и Антипова Роман Грибанов. Бывший главред «Восточного экспресса» Наталья Мартыненко. Бывший тележурналист, активист ОНФ и пиарщик кардиоцентра Вячеслав Афанасьев и еще парочка пиар-дам, оставшихся не у дел в последние пару месяцев.

Коллизия

Занятно, что трое из вышеперечисленных журналистов одновременно претендуют и на место директора ОТВ, пока еще занятое Олегом Дубровиным. Судачат, что команда Дубровского не будет бодаться с органами за сомнительный расклад сидения Дубровина на двух должностях – в провластном СМИ и Общественной палате. Поскольку пока у Дубровина на ОТВ все валится, то его, скорее всего, таки оставят лишь в Палате. А его должность займет, как и планировалось первоначально при осуществленном смещении Яремчук (до вмешательства в ситуацию Гаттарова), – соратник нынешнего пресс-сека губернатора, озерский пиарщик Чудаев. Кстати, если место это у него не выгорит, то некоторые источники убеждены, что именно он станет «фурмановым» при дедушке-экологическом министре.

Опять двадцать пять

Кстати, об экологическом дедуле. Поскольку Лихачев и его подчиненные продолжают своими скандальными эпизодами раздражать губернатора, команда БД практически уговорила его заменить в течение года этого челябинца на магнитогорца. Еще до осени первым замом Минэкологии станет протеже Тефтелева – Ирина Харина, возглавлявшая в бытность ЕНТ мэром Магнитки тамошнее управление экологии. Как говорят эксперты, Гладкова и Лихачев по сравнению с этим тефтелевским кадром покажутся идеальными «зелеными».

По кирпичику…

Говорят, что силовикам в зрачок попали бесконечные «уводы» крупных строительных и проектных контрактов при явной зачистке тендерного поля в компании, подконтрольные членам семьи нынешнего южноуральского губернатора. Инсайдеры рассказывают, что самым показательным в этой связи является обстоятельство, что сделки а ля «Синай» и прочие компании под лупой рассматривают те же спецы, что отслеживали деятельность клана Юревича.

Смена геопозиции

Говорят, что Серегей и Евгений Вайнштейны (владельцы свежеобанкроченного «Челябэнергосбыта») покупают коммунальные активы златоустовского магната Марата Ахметгалина – собственника самых мощных городских управляющих компаний. Собственно, Вайнштейны приглядывались к хозяйству Ахметгалина еше когда младший Вайнштейн взлетал соколом Жириновского в ГД по Златоустовскому округу.

Покупают отец и сын активы дешево: к завершению движется уголовное дело о мошенничестве, краеугольный вопрос коего – почему плата за коммуналку от населения не дошла к газовикам и прочим ресурсникам, а осела, а потом исчезла со счетов управляющих компаний.

Занятно, что Ахметгалин, женатый на иудейке, продавая златоустовский бизнес, параллельно обустраивается в Израиле – у жены и детей есть гражданство, а у МА – вид на жительство. Причиной же всех неприятностей еще недавно вполне успешного бизнесмена сплетники называют зашедший в пике конфликт Ахметгалина с местным мэром Жилиным.

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