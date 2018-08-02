российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 августа 2018, 11:00 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южном Урале зверски убили собаку

Жителя Кусы будут судить за убийство собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области,

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя.

В мае 2018 года мужчина вышел из своего двора и увидел, что незнакомая собака гоняет по улице его кур. Он схватило двустволку и дважды пальнул псу в морду.

Собака убежала, но взбешенный куровод схватил вилы и погнался за животным, а когда нашел окровавленного пас, добил его.

Кусинца обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Уголовное дело 31 июля 2018 года направлено в мировой суд судебного участка № 2 Кусинского района.

Куса, Павел Зварзин

Куса. Другие новости 02.08.18

На Урале насос убил пятилетнего ребенка. / Закатаем все в асфальт – комфортный город по-челябински (ФОТО). / Суд рассмотрел апелляцию замминистра Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров