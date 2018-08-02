На Южном Урале зверски убили собаку

Жителя Кусы будут судить за убийство собаки.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области,

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя.

В мае 2018 года мужчина вышел из своего двора и увидел, что незнакомая собака гоняет по улице его кур. Он схватило двустволку и дважды пальнул псу в морду.

Собака убежала, но взбешенный куровод схватил вилы и погнался за животным, а когда нашел окровавленного пас, добил его.

Кусинца обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель). Уголовное дело 31 июля 2018 года направлено в мировой суд судебного участка № 2 Кусинского района.

Куса, Павел Зварзин

Куса. Другие новости 02.08.18

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