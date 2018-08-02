На Южном Урале стартовал проект по трудоустройству детей-сирот

В Челябинской области стартовал конкурс для социально ориентированных НКО на сопровождение проекта по профориентации для детей.

«МегаФон» и Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» запускают программу, направленную на осознанный выбор профессии и трудоустройство подростков-сирот. 300 ребят пройдут курс специальных занятий и познакомятся с разными профессиями, а 80 из них устроятся на стажировку. Таким образом, подростки получат первый успешный опыт работы при поддержке корпоративных наставников.

Проект подразумевает тесное взаимодействие с государственными организациями, бизнес-структурами, учебными заведениями и другими заинтересованными сторонами. Некоммерческие организации, которые будут сопровождать проект в регионах, стороны выберут в рамках конкурса – заявки на него принимаются до 15 августа 2018 года.

Все анкеты, поступившие на конкурс, будут рассмотрены Конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители Фонда «Хранители детства», ПАО «МегаФон», независимые эксперты и представители компаний-партнеров.

«Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности «МегаФона». Опираясь на наши профессиональные знания и 20-летний опыт, мы развиваем умную благотворительность, вкладываемся в системные проекты, которые помогают в решении этой острой социальной проблемы. Уверена, что в рамках проекта «Включайся и будь успешен!» нам удастся сделать еще один шаг к миру равных возможностей, где у каждого есть шанс на успех», – подчеркнула Ольга Конышкина, менеджер по благотворительности ПАО «МегаФон».

Победителям конкурса будет передана методика корпоративного наставничества, оказана финансовая, методическая, административная и информационная поддержка, а также помощь в привлечении к проекту компаний-работодателей и налаживанию взаимодействия с ними. Программа позволит региональным организациям повысить эффективность работы в сфере социальной адаптации детей-сирот и уровень вовлеченности общественности в реальную помощь молодежи в своем регионе.

«Согласно статистике, лишь каждый десятый подросток из числа выпускников детских домов находит стабильную работу. Разработанная Фондом «Хранители детства» программа корпоративного наставничества может изменить эту ситуацию. Вместе с государственными организациями и компаниями-партнерами Фонд помогает подросткам из детских домов, из приемных и кризисных семей осознанно подойти к выбору профессии, выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников, получить первый успешный опыт работы», – считает Анна Кочинева, директор Фонда «Хранители детства».

Заявки принимаются от некоммерческих организаций, с опытом работы не менее 1 года и ведущих деятельность на территории Ивановской, Владимирской, Костромской, Томской, Свердловской, Ростовской, Ярославской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Нижегородской, Челябинской, Курганской, Новосибирской областей, Красноярского края, Республике Татарстан.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте фонда «Хранители детства» https://childhoodkeepers.ru Консультации по вопросам, связанным с участием в конкурсе и оформлением заявок, можно получить по электронной почте: info@chk.msk.ru

Челябинск, Ольга Арсентьева

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