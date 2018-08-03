Регоператора капремонта в Челябинской области уличили в нарушении закона

Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области стал фигурантом дела о нарушении законодательства – УФАС обвинило его в сговоре с ООО «Жилкомсервис».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в июне регоператор объявил конкурс на ремонт или замену 94 лифтов в Челябинске. Начальная цена контракта составила почти 220 млн рублей.

Было подано 6 заявок, к аукциону допустили только 2 компании: ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» ООО «Жилкомсервис». Первая компания от участия в аукционе отказалась.

А недопущенные к торгам организации пожаловались в УФАС.

«Причиной недопуска заявок стало отсутствие сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако на самом деле указанные компании были включены в Реестр фирм, имеющих право принимать участие в подобных закупках. Соответствующая информация размещена на сайте министерства строительства и инфраструктуры области, а также представлена челябинскому УФАС России», – пояснили в ведомстве.

Регоператору было предписано протоколы аукциона отменить и рассмотреть заявки других компаний. Но предписание проигнорировали и заключили контракт с ООО «Жилкомсервис», снизившим цену на 1 млн (минимальный шаг аукциона) – до 218,6 млн рублей.

УФАС усмотрело в этом признаки сговора, что нарушает закон о конкуренции: «Компании наверняка было известно о нарушении порядка определения победителя заказчиком и выданных ему предписаниях», – подчеркнули в УФАС. И напомнили: «Подоно6е нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей».

Заключенный контракт должен быть расторгнут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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