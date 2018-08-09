На Южном Урале похолодает

В Челябинской области похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 августа температура воздуха в регионе не поднимется выше +21 градуса. Утром возможны туманы, в течение дня – небольшие дожди.

В Челябинске ожидается максимум +19 и осадки.

В субботу, 11 августа, снова потеплеет: днем до +26. И опять начнутся грозы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.08.18

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