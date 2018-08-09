Челябинка пыталась «развести» страховую компанию

Челябинка решили поправить свое материальное положение за счет страховой компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте, в июле 2016 года жительница Челябинска купила для себя и своего сына два билета на поезд до Адлера, а также два полиса страхования жизни и здоровья.

Незадолго до этого ее 12-летний сын получил бытовую травму голеностопного сустава. Решив использовать ушиб ноги мальчика для получения страховки, женщина обратилась к проводнику вагона, сообщив, что ее сын травмировался именно в поезде в пути следования. Медицинский работник поставил диагноз: «травма левого голеностопного сустава» и выдал соответствующую справку.

Вернувшись в Челябинск, женщина, сама медик по специальности, обратилась к своему знакомому врачу-травматологу, чтобы он продлил курс лечения мальчика, – для повышения суммы страховой выплаты. После закрытия больничного листа, она обратилась в страховую компанию, предъявив медицинские документы. Там ей выплатили в качестве страхового вознаграждения 220 тысяч рублей.

Оказалось, что этот случай не единственный в ее «практике»: в 2014 году женщина предъявила в страховую компанию медицинское заключение о травме колена и переломе левой ключицы, полученных в пассажирском поезде «Челябинск – Санкт-Петербург». Но тогда страховщики заподозрили неладное и не выплатили денежную компенсацию.

Теперь ловкая дама и ее приятель-травматолог стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Вина подозреваемых полностью доказана, сообщили в ЮУ ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время девять томов уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.08.18

В Челябинской области банк решил забирать у клиентов документы. / В Челябинске пропали ответственные за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. / 72-летняя копейчанка потребовала с землячки выкуп за потерянный паспорт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»