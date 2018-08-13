На Урале троих детей, оставшихся без матери, выгоняют на улицу

На Южном Урале троих детей, оставшихся без матери, собираются выгнать на улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к южноуральскому омбудсмену Маргарите Павловой с просьбой оказать помощь отцу трех несовершеннолетних детей: они могут оказаться на улице, так как по решению суда с семьи взыскана задолженность по ипотечному договору и обращено взыскание на квартиру.

Мужчина развелся с женой в 2009 году. В 2013-м женщина оформила ипотеку, а в 2015-м умерла. Трое несовершеннолетних детей после смерти матери вступили в наследство, получив не только жилье, но и ипотечный кредит. Теперь из-за задолженности по кредиту детей собираются выселить.

Отец детей подал апелляционную жалобу на решение Красноармейского районного суда, постановившего взыскать с несовершеннолетних задолженность и квартиру. Судебное заседание состоится 16 августа в Челябинском областном суде.

15 августа южноуральский омбудсмен намерена посетить семью, чтобы обсудить варианты разрешения ситуации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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