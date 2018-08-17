Нужно сказать, что российский август горазд на черные метки. Для книгочеев – это, безусловно, расстрел Гумилева и самоубийство Цветаевой, для конченых коммуняк – покушение Каплан на Ленина, для неутомимых либералов, а также антилибералов – это Форос, ГКЧП, Ельцин и танки, да много еще чего можно вспомнить.

Но в этом году вдруг все захотели вспомнить о двадцатилетней годовщине «черного августа» 1998-го. Случившийся тогда 17 числа дефолт на аналитическом, полу-историческом, вербальном уровне, можно сказать, широко отмечают. И странно это только на первый взгляд. Безусловно, в жирные нулевые, всего через несколько лет после дефолта, о нем, увлекшись новым процветающим образом жизни, позабыли все относительно благополучные слои населения. Те же, кто и в нулевые (а это, увы, большинство населения) едва сводили концы с концами, и в 1998-м не держали ни долларовых счетов, ни государственных краткосрочных облигаций (ГКО) – из-за которых, как помните, и произошел «технический» отказ правительства Кириенко платить по своим долгам (с процентами).

Почему не странно, что сейчас о давнем дефолте заговорили как почти о «свежей» новости? Возможно, по аналогии с недавно озвученным пенсионным «дефолтом» от такого же технического премьера, каким был «Киндерсюрприз» Сергей Владиленович. Возможно, потому, что в воздухе витает нечто и посерьезнее, но сильно похожее на канун дефолта 20-летней давности.

При этом внешнего финансового сходства с теми раскладами нет. Двадцать лет назад обвал произошел из-за того, что, во-первых, власть отстаивала нереально высокий курс рубля (валютный коридор), на его поддержание ушли последние запасы долларов. Во-вторых, та же власть не могла спасти тонущую систему ГКО, превратившуюся из инструмента покрытия бюджетного дефицита в спекулятивную помпу, выкачивающую едва ли не все бюджетные доходы в известно чью групповую пользу.

Сейчас рубль свободно плавает. На днях слегка запаниковали – и он автоматически слегка подешевел. Если паника усилится, начнется и более сильное падение. Внешние и внутренние долги (причем не только государственные, но и кредиты частных, правда, близких к власти корпораций) не требуют выплаты фантастических процентов и вполне сопоставимы с международными резервами, размер которых (почти полтриллиона долларов) двадцать лет назад казался запредельной мечтой.

Технические уроки из дефолта извлечены. Его повторение по прежней схеме невозможно.

Но если чуть углубиться в проблему, то станет ясно – дефолт до сих пор сидит в руководящих мозгах РФ.

Если исходить из контекста 90-х (низкие цены на нефть как неблагоприятный, почти трагический фон) ельцинское правительство проводило логичную экономическую политику. Ему нужно было победить чудовищную инфляцию первой половины 90-х, поэтому фиксировался рублевый курс, и бюджетные дыры затыкали не эмиссией, а продажей ГКО (проценты по которым еще были «вегетарианскими») и западными займами.

В 1997-м казалось, что ситуация стабилизирована: инфляция не росла, хозяйственный спад прекратился. А к концу года все изменилось. Паника экономик Восточной Азии перекинулась на другие развивающиеся рынки, включая российский. Деньги стали утекать из страныстран ст. Кредиты стали непосильно дорогими. С трудом выстроенная финансовая система РФ пошла ко дну.

Если бы в начале 1998-го госменагеры сменили экономический курс, позволив рублю свободно, но без скачков, идти вниз, т.е. допустив временный рост инфляции, то это позволило бы аккуратно свернуть систему ГКО, расплатившись за выпущенные облигации дешевеющими рублями. Потом все равно был бы кризис, но лайт-версия: с менее резкой девальвацией и без дефолта, поскольку не было бы нужды отказываться вернуть долги.

Сегодня финансовые аналитики и преподаватели экономики объясняют непринятие столь простых мер неопытностью тогдашних российских финансовых чиновников и сильным лобби спекулянтов ГКО, начальственным упрямством всей ельцинской системы и верой реформаторов в свою правоту. Именно эта уверенность дилетантов и позволила Кириенко и К (и всем их многочисленным предшественникам) переть внагляк неверным курсом, игнорируя изменения в мире и стране.

И вот почему сейчас мы с тревогой вспоминаем тот август: сначала правители пожертвовали рядовыми людьми, из экономии перестав платить пенсии и бюджетные зарплаты. Потом очередь дошла и до части магнатов. Их тоже все сильнее прижимали. А вскоре, когда растратили все, крах произошел сам собой.

Так же ведет себя и власть сегодняшняя, сохраняя статус кво (а то и увеличивая силовой и охранный потенциалы) в изменившейся (в том числе, из – за санкций) внешней и внутренней ситуации. Более того, «майский указ» даже предписывает

развивать страну, строить дороги, мосты, новые производства и прочие объекты, изыскав для этого (инфо официальное) два триллиона добавочных рублей ежегодно. И никто не собирается корректировать (по средствам и обстоятельствам) ни военные заказы (уже распределены), ни дорогие стройки – самую дорогую в России автостраду, ведущую в Сочи, супермост с материка на Сахалин, ВСМ « Челябинск – Екатеринбург», средства на которые уже тоже практически поделены между «своими» – не «чужим» же согражданам позволят страну развивать…

Окупятся ли затраты на эти супермегапонты? Тут возникает другой вопрос: для кого? Для избранных «своих» – несомненно.

Опять, как и двадцать лет назад, кризис на развивающихся рынках. Например, на одном из близких нам (не только географически) – турецком. И повторюсь, санкции от американцев. И прежние-то никто не отменил, а сейчас о новом «кольце удава» заговорили. Все негибкие и недальновидные утверждения российских правителей, что будет «зеркальный ответ» – это лишь слова, их невозможно воплотить, ими можно лишь придать международным отношениям ненужную напряженность (при уже имеющемся накале негативных эмоций).

На внутреннем фронте тоже «без перемен»: ухудшение финансового положения населения вроде бы вопит о необходимости свернуть часть казенных амбиций, «ушить желудки», чтобы хотя бы то, что работает, не сломалось. Нетушки. Аппетиты не сдержать, и власть придумывает очередные способы выжимания денег из страны и граждан, невзирая на очевидную несвоевременность подобной затеи. Добавочные доходы изыскиваются путем уже неприличных фискальных мер. Экономия на пенсионерах выглядит постыдной, но продавливается ежедневно. Реактивное «отбеливание» экономики, заставляет вполне себе жизнеспособных коммерсов в массовом порядке закрывать серые бизнесы, которые, на минуточку, производили общественно полезные товары или развивали услуги, и кормили миллионы работников.

Видите – жертвы новой госменагерской несостоятельности почти те же, что и пострадавшие перед и после августа 1998. И, как видите, потихоньку доходит очередь и до магнатов. План президентского помощника Андрея Белоусова «чуть – чуть раскулачить» некоторые высокодоходные сферы (металлургические и прочие) интересен самим фактом своего озвучивания (даже если власти хватит мозга этого не делать).

При этом ясно: речь идет не о наделении деньгами бедных, а об изъятии излишков у одних олигархов в пользу других, более «своих».

Конечно, буквального повторения преддефолтного сценария нет и не будет (многие вещи просто устроены иначе), но имеющиеся совпадения напрягают и впечатляют.

Словно бы и эта власть пошла вразнос, проводя свои сценарии без оглядки на действительность. А это дурной знак – см. дефолт 17 августа 1998 года.

Челябинск, Екатерина Истрицкая

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