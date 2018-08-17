Челябинские смартфоны оценили Кубок Стэнли

Кубок Стэнли и победа «Трактора» на игре Кубка Губернатора «взорвали» челябинские соцсети.

Тысячи жителей города пришли поболеть за любимую команду и сделать селфи с легендарным хоккейным трофеем. С помощью болельщиков, которые выкладывали фото и снимали сторис, мобильный трафик в ледовой арене вырос в 3 раза.

15 августа воспитанник хоккейной школы «Трактор», а ныне нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, привез в Челябинск Кубок Стэнли. Хоккейные болельщики, несмотря на рабочее время, приехали на встречу с двукратным чемпионом мира. Вечером кубок представили в ледовой арене «Трактор» до начала матча «Трактор» и «Металлург».

По данным «МегаФона», мобильный трафик в ледовой арене побил все рекорды. За один вечер фанаты хоккея скачали объем данных, сопоставимый с просмотром 580 трансляций хоккейных матчей HD-качества в режиме онлайн. В Instagram и ВКонтакте самыми популярными хэштегами стали #кубокстэнли и #стэнли.

«У челябинцев было всего несколько часов, чтобы увидеть трофей Национальной хоккейной лиги, но благодаря нашему интернету фото и видео Кубка Стэнли буквально за считанные секунды появились в соцсетях. Сеть LTE-Advanced выдержала повышенную нагрузку и мобильную активность спортивных болельщиков, смартфоны которых ускорились до 200 Мбит/с», – отметил Виталий Сироткин, технический руководитель «МегаФона» в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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