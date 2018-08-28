Двери закрываются. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Правительство РФ стремится восстановить нарушенные контакты с Западом. При этом не отказывается от своей прежней цели – интеграции в западный истеблишмент – и добивается этого прежними методами, которые в совокупности можно назвать гибридным миром. Встречи с лидерами стран семёрки в настоящее время не преследуют других целей, кроме восстановления возможности для регулярного общения на высшем уровне. Поэтому последняя встреча с Меркель, охарактеризованная СМИ как безрезультатная, на самом деле не была бесполезной. Так же, как встреча с Трампом. Сначала нужно «навести мосты», а уже потом двигаться дальше.

Ключевые темы разговора Путина с Меркель – строительство «Северного потока – 2» и Украина. СМИ сообщают, что стороны остались на прежних позициях, и это оценивается как нулевой результат. Но, помимо самого факта встречи, важным можно считать сохранение этих позиций, и, значит, подтверждение существующих планов, что подразумевает согласие Меркель на продолжение Россией политики в отношении Украины.

«Северный поток – 2», если его рассматривать только как деловой проект, не имеет смысла: он заведомо убыточен. Сумма инвестиций в него настолько велика, что он не окупится никогда. Можно, конечно, считать, что он затеян лишь для того, чтобы обогатить подрядчиков этого строительства, но для этого нужно отказаться оценивать его политический потенциал.

А для этого потребуется специальное усилие. Нельзя не замечать, что «Северный поток – 2» строится как маршрут доставки газа в Европу в обход территории Украины. Соответственно, речь может идти о том, чтобы лишить Украину доходов от транспортировки газа по её территории, а также о возможном разрушении газовой инфраструктуры Украины.

Но просто отказ от украинского газопровода – это всего лишь ещё один шаг по пути дезинтеграции двух стран, это расширение разрыва в отношениях между ними. А многолетняя политика РФ в этом направлении указывает на противоположную цель – не отпускать Украину. Следовательно, дело не только в лишении Украины доходов.

Для объяснения затеи с «Северным потоком – 2» стоит учесть и психологию российской власти. Она считает себя сильной и богатой, следовательно, способной позволить себе то, чего не могут другие – европейские элиты. Российская правящая верхушка в состоянии использовать дорогой инструмент (СП-2), не считаясь с его ценой, и это поднимает её в собственных глазах, а также должно поднимать в глазах европейских государственных деятелей и политиков.

«Вы так не можете, а мы можем. Для вас СП-2 – это безумно дорого, а для нас всего лишь одно из средств, которые мы применяем. То, что для вас невозможно, для нас запросто. Наш потенциал выше вашего. Мы круче вас. Мы своего добьёмся в любом случае. Лучше сдавайтесь, и делайте то, что мы вам говорим. Тогда вы получите свою долю выгоды».

Второй рычаг давления – военная угроза. Эскалация конфликта с Украиной задевает Европу своим возможным отрицательным влиянием на повседневную экономическую, хозяйственную деятельность. Отключение газа в середине нулевых годов, перебои поставок в Европу, вызвали определённые неудобства для европейцев, и теперь это должно быть примером того, что может случиться, если отказаться от строительства «Северного потока – 2». Новый газопровод должен восприниматься гарантией того, что перебоев с поставками больше не будет. А поскольку он строится полностью за счёт России, то для Европы это очень экономично и выгодно.

Значительное число европейских компаний получает от этой истории существенные доходы, и они, конечно, всей душой за то, чтобы продолжать сотрудничество с Россией. Они могут оказывать серьёзное давление на свои правительства, поскольку учитывать экономический эффект своих решений чиновники обязаны. А противопоставить компаниям особо-то и нечего: в существующей ситуации бизнес как дважды два докажет, что отношения с Россией – это сплошная выгода, а негативных последствий либо не будет вообще, либо они окажутся небольшими.

Таким образом, шансы России на завершение строительства СП-2 очень даже высоки. А вместе с ними становится реальной и возможность интеграции российского правящего слоя в европейские элиты. Совместный бизнес, совместные доходы и возникшая прочная зависимость сделают российский правящий слой необходимым элементом Европы.

И вследствие этого европейцам придётся мириться с некоторыми особенностями этого элемента – с которыми, кстати, они уже знакомы на примере «новых русских» из 90-х годов. Пренебрежение общепринятыми нормами поведения, стремление устанавливать свои порядки и возникающие из-за этого у европейцев неудобства наверняка не забыты. Тем более что с недавних пор в Европе существует проблема ближневосточных беженцев, которые отличаются теми же чертами, но ещё сильней контрастируют со всеми остальными. На их фоне даже «новые русские» уже не так резко выделяются среди европейцев. А уж правящая верхушка России будет выглядеть вообще цивильно. Размывание европейской идентичности очень на руку российскому правящему слою.

Вроде бы, всё складывается прекрасно. Но есть одно большое «но», которое называется Украина. Европа могла бы смириться с особенностями поведения «новых русских», но Россия нарушила всё, что можно, и поставила под угрозу всю систему международных отношений. А признание действий России войной (а не каким-нибудь спором, конфликтом и т.п.) приводит к необходимости поставить вопрос о международном преступлении, пресечь и наказать виновных. И к этому всё идёт: Европа уже заявляет, что видит российские вооружённые силы на территории Украины (раньше она их как бы не видела). Она уже требует от России вывести войска с территории Украины. Значит, она теперь не сможет отыграть назад. Европа сделала ещё один шаг к масштабному конфликту с Россией, от которого недалеко и до войны.

Этот шаг был неизбежен, потому что Европа не может игнорировать правовую сторону ситуации. Когда ей выгодно, она способна хитрить и тянуть время, но только до определённой границы. Пойти на отказ от принципов существования западной цивилизации она не в состоянии. А здесь случай именно такой: чтобы продолжать «дружить с Россией», нужно в корне менять правила, нужно ломать цивилизацию.

Итак, напряжение плавно растёт до уровня подготовки к войне. Все стороны используют угрозу её начала, но никто в ней не заинтересован. Россия поглотить Украину не может: добровольно в состав РФ она не войдёт, а на военный захват не хватит сил. Украина не сможет победить Россию в одиночку: для этого ей нужна коалиция и Большая война. Создать коалицию будет трудно: для европейских стран от этого один только ущерб. А уж Большой войны Европа боится, как чумы, и будет избегать её всеми способами.

Но если всё-таки начнётся эскалация, то всем придётся реагировать. Украина имеет поддержку США и может рассчитывать даже на совместные военные действия. Сейчас она скорей заинтересована в переходе от гибридной войны к открытой её стадии. Украина совершенно не собирается проигрывать и сдаваться, наоборот, нарастив военный потенциал, она готова противодействовать агрессии гораздо активней.

Европа будет заинтересована в том, чтобы погасить эскалацию как можно быстрей, пока пожар не разгорелся. Она, безусловно, присоединится к Украине и США, хотя, скорее всего, предпочтёт действовать дипломатическим путём. Тем не менее, в рамках НАТО она должна будет предоставить определённые ресурсы, территорию и, возможно, военную силу. Поэтому в случае легитимизации войны военные действия легко могут перейти с территории Украины на территорию России. А это уже прямая угроза существованию российской власти.

Целью войны обычно является разгром противника и капитуляция. При очевидном неравенстве сил заранее понятно, чья это будет капитуляция. Пока война гибридная, Россия может играть в прятки, но когда она станет открытой, у российской верхушки не останется ни одного шанса на своё сохранение. Следовательно, руководству России Большая война тоже не нужна.

Значит, военная угроза, как инструмент России, не сработает. Остаётся «Северный поток – 2». Но тут вовсю противодействуют США. В дополнение к уже принятым законам, мешающим строительству, готовится следующий закон, который полностью перекроет возможности участия в работе компаний, банков и других организаций. США не изменят своей политики, поскольку вместе с достижением политических целей они преследуют и экономические выгоды. США хотят поставлять в Европу свой газ и изменить тарифы на поставки туда американской продукции. Это большие деньги, и США твёрдо намерены их получить. А всё вместе это означает провал планов российской власти по интеграции в западные элиты.

Челябинск, Сергей Ясинский

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