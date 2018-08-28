Число малолетних наркодилеров существенно выросло

В Челябинске существенно выросло число малолетних наркодилеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, число преступлений, совершенных подростками, в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодни периодом выросло, по данным прокуратуры, более чем в 2 раза. Самыми криминогенными стали Тракторозаводский, Центральный и Калининский районы, где число подобных правонарушений увеличилось в 3 раза.

Большинство преступлений касается незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Согласно статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации тех, кто занимается распространением наркотиков, могут лишить свободы сроком вплоть до 20 лет, а уголовная ответственность за такие «проступки» начинается с 14 лет.

С января по август 2018 года было совершено 154 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По ним 35 подростков, чьи дела сейчас находятся на рассмотрении, понесут уголовную ответственность. На данный момент уже осуждены 11 несовершеннолетних.

В целом, рост преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, за 8 месяцев текущего года составил почти 850%, сообщили в мэрии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.08.18

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