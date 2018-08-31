Самый производительный стан ММК установил новый рекорд

Самый производительный стан ММК продолжает обновлять рекорды.

В июле 2018 года на стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината произведено 527 тысяч 955 тонн проката, что является новым рекордом месячного производства для данного агрегата.

Предыдущий рекорд месячного выпуска горячего проката на самом производительном прокатном агрегате ПАО «ММК» был поставлен совсем недавно: в мае стан выпустил 527 тысяч 505 тонн продукции.

Агрегат, введенный в строй в 1994 году, является одним из самых мощных в России. Он расположен в листопрокатном цехе № 10 (ЛПЦ-10) ПАО «ММК». В середине 2000-х годов стан был реконструирован. В рамках модернизации была построена четвертая нагревательная печь, обновилось механическое оборудование стана, что позволило производить более толстый сортамент и улучшило механические свойства выпускаемой продукции. Увеличилась и производительность агрегата, которая достигла 6 млн тонн в год. В последние годы стан работает на максимальном уровне загрузки. В 2015 году агрегат преодолел рубеж в 100 млн тонн произведенного горячего проката.

Оборудование стана позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 до 1830 миллиметров. Сортамент выпускаемой агрегатом продукции является самым широким на Магнитогорском металлургическом комбинате и насчитывает около тысячи позиций. Спектр применения продукции стана также разнообразен: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого впоследствии изготавливается автолист.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 31.08.18

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