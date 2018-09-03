Преемник? В мэрию Челябинска пришел «человек Аристова»

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев официально представил своего нового советника, экс-депутата городской Думы Дениса Девяткина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Денис Девяткин будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти.



«Мы приступаем к более интенсивной подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, – рассказал градоначальник. – Многие вопросы нужно решать в Москве, у Дениса это получается».



Денис Девяткин считается креатурой бизнесмена Александра Аристова. Есть версия, что именно его кандидатура рассматривается в качестве следующего мэра Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.09.18

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