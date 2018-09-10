В Магнитогорске представят передовые технологии ремонта металлургического оборудования

На базе Магнитогорского металлургического комбината начинает работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов ремонтного производства металлургических предприятий России.

Магнитогорский этап завершает программу межзаводской школы по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования. До этого участники школы побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате, а также в городе Ревда на предприятии НЛМК-Урал. Нынешняя школа является рекордной по числу участников – в ее работе принимают участие около пятидесяти человек – представителей ремонтных служб Магнитогорского, Челябинского, Нижнетагильского, Новолипецкого меткомбинатов, ПАО «Северсталь», АО «Кокс», Оскольского электрометаллургического комбината и других компаний России и Украины. Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Как сообщили в пресс-лужбе ММК, нынешняя школа посвящена обмену опытом специалистов, отвечающих за техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования. Открытие двухдневного мероприятия состоится в конференц-зале Корпоративного центра подготовки кадров ПАО «ММК». Участники выступят с докладами, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях. Далее в программе школы запланировано посещение основных производственных комплексов ПАО «ММК» – доменного цеха, листопрокатных цехов №10 и №11, производства толстолистового проката (стан 5000 горячей прокатки). Ну, а самое главное, гости подобно ознакомятся с работой ремонтных подразделений ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК. В настоящее время в ремонтных подразделениях Магнитогорского металлургического комбината активно ведется работа по внедрению инструментов «бережливого производства». Такое название получила система организации производства, направленная на непрерывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспособности.

В основе «бережливого производства» лежат два ключевых понятия: обеспечение высокого качества выпускаемой продукции, а также устранение и предотвращение потерь от перепроизводства, при транспортировке, от излишних запасов, из-за дефектов и необходимости переделки готовой продукции, потери времени. Повышению эффективности ремонтной деятельности способствует и поэтапная реализация проекта «Мобильный ТОиР». Этот программно-методический комплекс управления ремонтами позволяет осуществлять контроль над своевременным исполнением плановых и внеплановых ремонтных работ, на ранней стадии выявлять дефекты оборудования. Внедрение этой системы приводит к сокращению аварийных и внеплановых простоев оборудования, повышает его надежность и снижает затраты на ремонт.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 10.09.18

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