Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу ускорить рекультивацию Челябинской свалки.

Как уже сообщал «Новый День», о полном закрытии городского полигона с 11 сентября заявил сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев, отметив: «Решение принято благодаря тому, что губернатор Борис Александрович Дубровский вышел с инициативой. Законодательное собрание поддержало её, и был подписан закон, позволяющий компенсировать полигону в Полетаево все расходы, которые связаны с приёмом мусора из Челябинска».

С завтрашнего дня коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево и Урефты. Эта мера – временная, в дальнейшем транспортировка мусора будет вестись на полигон в Чишме, к строительству которого приступят в ближайшее время. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с законодательной инициативой, которая позволит сохранить тариф на вывоз мусора для населения на прежнем уровне, он не увеличится до конца года.

«Закрытие свалки – это историческое событие. Впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято еще при Советском Союзе, в 1989 году. Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что, по сути, было невозможно без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии», – подчеркнул Борис Дубровский.

Другая задача, поставленная главой региона, – это ускорение процесса рекультивации челябинской городской свалки, что является важным в свете проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. После закрытия свалки состоится выбор подрядчика, который займется ее рекультивацией. Первый этап запланирован на март 2019 года.

Напомним, что в рамках улучшения экологической ситуации Челябинская область вошла в приоритетный проект «Чистая страна» с программой по закрытию и рекультивации Челябинской городской свалки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.18

Забыли о долге: в декларациях о доходах депутатов южноуральских всплыли нестыковки. / Бывший главврач магнитогорской поликлиники ответит за хищение 5 миллионов рублей. / Южноуралец-срочник, сбежавший из части, нашелся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»