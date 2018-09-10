российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 сентября 2018, 16:24 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Борис Дубровский поставил задачу ускорить рекультивацию Челябинской свалки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу ускорить рекультивацию Челябинской свалки.

Как уже сообщал «Новый День», о полном закрытии городского полигона с 11 сентября заявил сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев, отметив: «Решение принято благодаря тому, что губернатор Борис Александрович Дубровский вышел с инициативой. Законодательное собрание поддержало её, и был подписан закон, позволяющий компенсировать полигону в Полетаево все расходы, которые связаны с приёмом мусора из Челябинска».

С завтрашнего дня коммунальные отходы из Челябинска будут вывозить на лицензированные полигоны в Полетаево и Урефты. Эта мера – временная, в дальнейшем транспортировка мусора будет вестись на полигон в Чишме, к строительству которого приступят в ближайшее время. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выступил с законодательной инициативой, которая позволит сохранить тариф на вывоз мусора для населения на прежнем уровне, он не увеличится до конца года.

«Закрытие свалки – это историческое событие. Впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято еще при Советском Союзе, в 1989 году. Затем предпринималось несколько тщетных попыток его воплотить, что, по сути, было невозможно без создания альтернативного места хранения и утилизации мусора. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии», – подчеркнул Борис Дубровский.

Другая задача, поставленная главой региона, – это ускорение процесса рекультивации челябинской городской свалки, что является важным в свете проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. После закрытия свалки состоится выбор подрядчика, который займется ее рекультивацией. Первый этап запланирован на март 2019 года.

Напомним, что в рамках улучшения экологической ситуации Челябинская область вошла в приоритетный проект «Чистая страна» с программой по закрытию и рекультивации Челябинской городской свалки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.09.18

Забыли о долге: в декларациях о доходах депутатов южноуральских всплыли нестыковки. / Бывший главврач магнитогорской поликлиники ответит за хищение 5 миллионов рублей. / Южноуралец-срочник, сбежавший из части, нашелся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров