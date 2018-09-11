В Челябинской области началась разработка программы «Цифровая экономика»

В Челябинской области началась разработка региональной программы «Цифровая экономика».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информтехнологий и связи Челябинской области, новая программа является региональной составляющей проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», принятой в целях реализации Стратегии развития информационного общества на 2017 – 2030 годы, утвержденной указом президента России № 203 от 9 мая 2017 года. Проект документа был представлен на заседании Общественного совета при Мининформе региона. Программа рассчитана до 2024 года.

На Всероссийском форуме «Информационное общество-2018: цифровое развитие регионов», прошедшем в конце августа в столице Южного Урала, губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил готовность региона к сотрудничеству с Правительством России по реализации задач в сфере цифровой экономики. Глава области приветствовал появление в новой редакции программы федерального проекта «Цифровое государственное управление»: «Мы понимаем для себя цифровизацию государственного управления гораздо шире, чем просто оказание электронных услуг и межведомственное электронное взаимодействие. Акцент в первую очередь сделан на оптимизации использования ресурсов, повышении прозрачности и эффективности принимаемых государственных решений», – подчеркнул Борис Дубровский.

Базовыми направлениями региональной программы стали «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии». Помимо этого, в программу планируется включить проект «Умные города Челябинской области».

Реализацией региональной программы по развитию цифровой экономики в регионе займется соответствующая Рабочая группа, в которую войдут представители органов власти, научного и бизнес-сообщества, участвующие в проекте.

Региональная программа цифрового развития экономики разрабатывается в дополнение к приоритетному национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно документу, к 2024 году 97% домохозяйств и 100% социально-значимых объектов, таких как детские сады, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры, должны быть подключены к сети Интернет. Кроме того, предусмотрено к 2024 году увеличение доли государственных услуг, предоставляемых в электронном виде без необходимости личного посещения органов власти, с 10% до 70%; снижение доли закупаемого или арендуемого иностранного программного обеспечения с 60% до 10%. До 40% планируется увеличить долю городов и районов Челябинской области, на территории которых реализуются мероприятия «Умного города».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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