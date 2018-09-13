В Магнитогорске начнет работу детский технопарк «Кванториум»

В Магнитогорске начнёт работу детский технопарк федеральной сети «Кванториум». Проект реализуется при поддержке Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили в пресс-службе ММК, в настоящее время в России работают 52 «Кванториума», осенью будет открыто ещё 25. Далеко не каждый регион может похвастаться тем, что на его территории работают несколько технопарков: на Южном Урале «Кванториумы» будут запущены одновременно в Челябинске и Магнитогорске. Региональным оператором южноуральских технопарков выступает Дом юношеского технического творчества Челябинской области.

Открытие детского технопарка «Кванториум» в Магнитогорске поможет поднять научно-технический профиль в дополнительном образовании на новый уровень. Технопарк будет работать по четырём направлениям – Робоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, Хайтек-цех. Они позволят подросткам, увлекающимся наукой и современными технологиями, освоить программы, ранее в городе практически не представленные в рамках дополнительного образования.

«О том, что в Магнитогорске появится свой «Кванториум», стало известно в 2017 году, в августе регион победил в конкурсе на федеральное финансирование, – рассказал директор магнитогорского технопарка Александр Васильев. – «Кванториум» расположится на четвёртом этаже шестого корпуса университетского комплекса. Раньше это было здание строительного факультета».

В Магнитогорске проект будет реализован по модели мини-технопарка для моногородов. Состав направлений квантумов в Магнитогорском технопарке отвечает запросам промышленности в регионе и был выбран после переговоров с ММК, областным и федеральным министерствами образования.

Во всех направлениях не обойдётся без программирования и компьютеров – это новая грамотность настоящего и будущего, будь то конструирование роботов, информационные системы, виртуальная реальность, станки ЧПУ или 3D-принтеры.

В технопарке обучать детей азам инженерии будут десять педагогов – в основном преподаватели МГТУ, имеющие опыт работы со школьниками. Все они прошли стажировку в действующих «Кванториумах» и в центральном технопарке в Сколкове. Александр Васильев – кандидат технических наук, преподаватель кафедры электроники и микроэлектроники Института энергетики и автоматизированных систем МГТУ, давно занимается робототехникой и со школьниками, и со студентами, и во «взрослых» проектах, работал педагогом дополнительного образования в школе № 67.

Под технопарк выделен целый этаж, площадь «Кванториума» – 918 квадратных метров. Сейчас в будущем технопарке кипит ремонт. В октябре состоится официальное торжество в рамках марафона открытий «Кванториумов». На приобретение оборудования «Кванториум» получает федеральное и региональное финансирование. А вот с ремонтом помещений для технопарка помогает градообразующее предприятие – ПАО «ММК».

Плановая нагрузка рассчитана на 400 детей, занятия будут проходить два раза в неделю по два часа. Для детей это бесплатно. В «Кванториум» смогут записаться все желающие, первоначальный отбор – только по возрасту: приглашаются дети 2006 года рождения и старше.

Александр Васильев не исключает, что среди обучающихся будет и естественный «отсев». Так как нагрузка предстоит серьёзная, и потянут её только дети, по-настоящему увлечённые наукой и современными технологиями.

«От детей там потребуются большая работа и вовлечённость, это не обычное школьное обучение, а цепочка проектов с нарастающей сложностью, в которых надо «впахивать». В первую очередь, «Кванториум» задумывался как школа мышления для подготовки универсальных «решателей». Обучение будет чем-то похоже на карьеру в IT-компаниях: наставничество старших, командное выполнение задач, креативность, жёсткие сроки. Критерии отбора проектов – полезность и практическое применение, – пояснил руководитель магнитогорского «Кванториума». – Упор будет сделан на умение выстраивать проект во взаимодействии с пользователями, заказчиками. Тем более, что основным партнёром технопарка выступает ПАО «ММК». Сейчас совместно с ММК запущена подготовка учебных кейсов, мы выберем задачи в области автоматизации, механизации, которые интересны производству и могут быть решены силами школьников. Предполагаются проекты разной сложности для разного уровня подготовки».

Хотя «Кванториум» ещё не открыт официально, педагоги технопарка уже начали проводить мероприятия. Еще в начале июля в детском образовательно-оздоровительном центре «Уральские зори» на озере Банное участникам смены «Золотой запас Урала» будущими педагогами технопарка была проведена презентация проекта «Кванториум» и прошли соревнования по спортивной радиопеленгации «Охота на лис».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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