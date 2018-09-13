Уральцам предлагают отправиться на «охоту» со смартфоном

Три российских региона – Челябинская, Свердловская и Тюменская области – вошли в ТОП-15 самых популярных регионов для туризма по версии аналитического агентства ТурСтар. Для активных уральцев – охотников за красивыми кадрами – «МегаФон» приготовил обзор технологичного смартфона Samsung Galaxy S9+.

Главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным», телеком-эксперт Иван Кущ протестировал флагманскую модель. Он рассказал про качество фото и видеосъёмки, стереозвука и поделился опытом эксплуатации смартфона во время поездки по красивейшим местам Урала.

Размер имеет значение

Размеры Samsung Galaxy S9+ составляют 158.1x73.8x8.5 мм. Вес – 189 грамм. Рост диагонали компенсируется уменьшением размеров кромок сверху и снизу. Аппарат хоть и большой, но в руке лежит комфортно. А всё потому, что корпус телефона вытянут по длине. В настройках можно уменьшить картинку на треть, позволяя дотянуться большим пальцем до углов дисплея.

Глубина чувств и резкости в одном кадре

Основная камера двойная, разрешение каждого модуля – 12 мегапикселей. С помощью второго модуля можно снимать фотографии с размытием фона и пользоваться двукратным оптическим зумом. Также можно менять точку фокусировки в готовом кадре. Удобно, если промахнулись во время съёмки. А подчеркнуть всю красоту осенних кадров поможет режим съемки – осенние цвета.

Любители необычного видео оценят функцию super slow-mo, которая умеет замедлять время. Например, камера будет снимать прыжок в воздухе на скорости 960 кадров в секунду. И всего 0,2 секунды записи во время съёмки превратятся в шесть секунд!

Фронтальная камера обладает разрешением 8 мегапикселей. Она достаточно светочувствительная (f/1.7), матрица 1/3.6», имеет автофокус. При съёмке селфи можно подкорректировать тон кожи, овал лица и размер глаз. Также есть функция панорамных селфи, которая позволяет запечатлеть небольшую компанию без специальных режимов.

За время активного использования Samsumg Galaxy S9+ камеры проявили себя с самой лучшей стороны. Съёмка в сумерках, макро, замедленная съёмка – всё работает на самом высоком уровне.

Магия анимации в кармане

В угоду последним трендам корейская компания внедрила в пользовательские интерфейсы анимированные лица – селфимоджи. Для старта «оцифровки» нужно запустить приложение, и фронтальная камера начинает отслеживать мимику лица, а затем адаптирует в эмоджи – анимированные стикеры, которые похожи на вас.

Что мне дождь, что мне снег

Galaxy S9+ имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфон может выдерживать погружение на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут. Во время вылазки я неоднократно попадал под сильный дождь. Зонта под рукой не было и Galaxy S9+ выдерживал испытания водой со 100% результатом. Он продолжал работать, как ни в чём не бывало.

Солнцелюбивый дисплей

Samsung Galaxy S9+ получил сверхчёткий SuperAMOLED дисплей диагональю 6,2 дюйма. Разрешение 1440х2960 пикселей (529 ppi). Он яркий, контрастный, изображения и шрифты отрисованы гладко, чёрный цвет очень глубокий. Углы обзора максимальные, при наклоне цвета не изменяются.

Дисплей прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 с искривлёнными боковыми гранями и олеофобным покрытием. Углы экрана закруглены, что создаёт очень необычные ощущения.

На солнце экран выглядит отлично и позволяет легко читать текст без бликов и обесцвечивания картинки. Также стоит отметить функцию AlwaysOn Display, благодаря которой на заблокированном и неактивном экране отображаются иконки отдельных приложений, дата, время. Теперь она потребляет меньше энергии за счёт использования отдельной микросхемы.

Что скрывает технологичный друг?

На российский рынок Galaxy S9+ поставляется в конфигурации с 8-ядерным процессором Samsung Exynos 9810 (4 ядра до 2.35 ГГц, 4 ядра до 1.9 ГГц) и графикой Mali-G72. Производительность у смартфона крайне высокая. Интерфейс быстрый, плавный, браузер «не тормозит» даже при открытии десятка тяжёлых страниц. Видео, включая 4K, идёт без глюков, артефактов и замирания.

Кто работает, тот быстро ест

Samsung Galaxy S9+ имеет литий-ионную батарею ёмкостью 3500 мАч. Во время проигрывания неконвертированного FullHD видео на максимальной яркости смартфон работал около 12 часов, в режиме навигатора – около 5 часов. Также телефон получил функцию быстрой зарядки. Полностью батарея заряжается за 1 час 10 минут. Присутствует и встроенная беспроводная зарядка.

Мобильный интернет

В городе в сети LTE Advanced смартфон показывает максимальную скорость из теоретически возможных (2х2 MU-MIMO) – 352 Мбит/с. На протяжении всей поездки в горы и на озера Galaxy S9+ также уверенно принимал сигнал мобильного оператора. Даже в сельской местности, недалеко от Кыштыма, замеры скорости в сети LTE «МегаФона» показывали достойный результат – 27 Мбит/с.

Самые живописные места Южного Урала ждут новых туристов и готовы удивлять. Поделиться в социальных сетях впечатлениями от поездок можно на красивейших озёрах региона – Еловое, Тургояк, Еланчик, Акакуль, Аргази, Калды, Кисегач, а также на Зюраткуле и Сугомаке. Здесь инженеры «МегаФона» организовали надёжный прием сети.

Смартфон запросто подойдет для любителей путешествий и активного отдыха. Теперь можно быть уверенным, что все самые яркие и красивые кадры у вас в кармане. А оперативно разместить их в глобальной сети поможет самый быстрый мобильный интернет «МегаФона». Ведь по данным компании Ookla (Оокла), разработчиков сервиса Speedtest (Спидтест), у оператора лучшие показатели по скорости передачи данных в стране.

Флагманский смартфон можно купить в салонах «МегаФон», где до конца октября проходит акция: при покупке Samsung Galaxy S9/S9+ бонусом предлагается скидка на покупку карты памяти. Также действуют специальные предложения на другие модели Samsung.

Челябинск, Ольга арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.09.18

Эксперт: Бюрократия загнала легкую промышленность в коллапс. / В аэропорту Челябинска погрузчик врезался в самолет. / В Челябинске за счет бюджета собираются расселять несуществующие дома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»