Центробанк оценил влияние пенсионной реформы на ВВП

Центробанк проанализировал влияние пенсионной реформы на ВВП в ближайшие три года. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях, то есть относительно сценария без повышения пенсионного возраста, не вызывая при этом проинфляционных последствий, – говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. Более того, это будет оказывать сглаживающее влияние на потенциальные проинфляционные риски со стороны динамики заработной платы».

В Центробанке полагают, что пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров.

С учетом возрастной структуры населения, текущей доли работающих пенсионеров, динамики производительности труда сотрудников разных возрастов повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2-0,3 процентного пункта в 2020-2021 годах.

Напомним, федеральный закон, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент РФ Владимир Путин внес в законопроект поправки, сократив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и обозначив категории льготников, имеющих право выйти на пенсию раньше установленного срока.

Москва, Игорь Юров

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