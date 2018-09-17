Борис Дубровский обсудил подготовку к саммитам ШОС и БРИКС с руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, встреча состоялась в ходе рабочей поездки главы региона в Москву. Глава региона Борис Дубровский доложил руководителю Администрации Президента РФ Антону Вайно о текущем статусе подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году с детализацией по каждому из объектов.

В первую очередь, речь идет об общественно-деловом центре рядом с цирком, который должен стать визитной карточкой города и главной архитектурной доминантой центра города, коттеджных поселков для размещения глав государств (Терема и Белый хутор в Сосновском районе, а также Смолино в Челябинске), гостиницах на улицах Курчатова и Васенко, автомобильной развязке на улице Братьев Кашириных, нового терминала аэропорта. Все эти объекты находятся на личном контроле губернатора.

По данным областного правительства подготовительная фаза работ по возведению основных объектов к саммитам завершена, началось их активное строительство.

Кроме того, в ходе встречи были также затронуты темы социально-экономического развития Челябинской области.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.09.18

ВККС рекомендовала главу Челябинского облсуда на пост руководителя Седьмого кассационного суда. / На Южном Урале снова продлили НМУ. / На Урале бросили на улице полуторагодовалого ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»