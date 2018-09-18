На ММК разработан первый программный робот RPA

В Группе ПАО «ММК» разработан первый программный робот, позволяющий выполнять действия реального человека при работе за компьютером.

Робот создан специалистами Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» (общество Группы ММК) на базе инновационной технологии RPA (Robotic Process Automation).

Программный робот разработан для организации эффективного взаимодействия коммерческой дирекции Магнитогорского металлургического комбината с поставщиками металлолома – и уже внедрен в промышленную эксплуатацию. Он обрабатывает входящую электронную почту от поставщиков, выполняет поиск по базам РЖД для проверки статуса отправки грузовых вагонов в адрес ПАО «ММК», информирует специалистов коммерческой дирекции о результатах проверки, формирует отчеты для профильных служб ПАО «ММК». Программа успешно справляется с поставленными задачами, минимизируя время выполнения операций, а также исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

Главной задачей Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис», разработавшего продукт, является проектирование и внедрение программных роботов, позволяющих максимально эффективно выполнять рутинные бизнес-операции, высвобождая при этом время профильных специалистов для решения более сложных, требующих опыта и творческого подхода задач.

Один из приоритетов развития Центра – дальнейшее повышение эффективности работы подразделений ММК за счет внедрения программных роботов и максимальное вовлечение сотрудников комбината в процесс роботизации. Мировой опыт использования роботизации бизнес-процессов с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса, лежащей в основе концепции «Индустрия 4.0» – одного из ключевых направлений стратегического развития ПАО «ММК».

С целью массового применения технологии RPA в Группе ПАО «ММК» в сентябре 2018 года стартовал проект по проведению диагностики бизнес-процессов комбината. Проект реализуется совместно с компанией PwC («ПрайсвотерхаусКуперс»).

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 18.09.18

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