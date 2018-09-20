Борис Дубровский проинспектировал гостиницы к саммитам ШОС и БРИКС

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил, как идут работы по реконструкции гостиниц, вошедших в перечень отелей, которые планируется построить к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона проинспектировал стройплощадки по улицам Лесопарковой-9а и Васенко-94.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора, первым объектом выездного совещания стала гостиница на Лесопарковой: на базе бывшего профилактория радиозавода «Полет» откроется отель для размещения гостей саммитов ШОС и БРИКС. Собственник намерен привлечь к управлению гостиницей международную сеть Ibis.

Борис Дубровский ознакомился с графиком работ, этапами реконструкции гостиницы. Помимо номеров, ресторана, парковки, здесь появится SPA-комплекс. Помещение уже готово к отделке и перепланировке. Кроме того, будет капитально отремонтирован фасад здания, преобразится и близлежащая территория. В эксплуатацию объект намерены сдать к концу 2019 года. Также губернатор проверил, как идет строительство на улице Васенко, где возводится гостинично-спортивный комплекс на 72 обычных номера и 10 люксов.

Борис Дубровский обсудил с Артуром Никитиным вопросы взаимодействия с Росконгрессом и администрацией Челябинска. Как заверили застройщики, объекты будут готовы к приему гостей международных мероприятий – к концу 2019 года.

Напомним, правительство Челябинской области для стимулирования бизнеса ввело нулевую ставку по налогу на имущество для гостиниц категории «три», «четыре», «пять звезд». Также предпринимателям предоставляются субсидии на строительство и реконструкцию президентских номеров, ее размер составляет пять миллионов рублей на номер.

Добавим, что к саммиту планируется реконструировать 4-звездочную гостиницу «Holiday Inn», открыть отель «Челябинск-Сити» – в одноименном офисном центре на Кировке под номерной фонд переделываются три этажа, где планируется организовать 32 люксовых номера, завершить 4-звездочную гостиницу на улице Курчатова, а также построить апартаменты на улице Свободы – в пешей доступности от Общественно-делового центра.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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