В Челябинске украли 1 млн рублей из банкомата

В Челябинске украли 1 млн рублей из банкомата в магазине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в магазине «Магнит» на улице Дзержинского в Ленинском районе. Неизвестные взломали дверь магазина «Магнит», а затем банкомат «СМП Банка», забрали деньги и скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.09.18

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