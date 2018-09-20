В Челябинске украли 1 млн рублей из банкомата в магазине.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в магазине «Магнит» на улице Дзержинского в Ленинском районе. Неизвестные взломали дверь магазина «Магнит», а затем банкомат «СМП Банка», забрали деньги и скрылись.
Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 20.09.18
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