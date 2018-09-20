Жительница Урала бросила младенца голым в коляске

Прокуратура Коркино утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, женщина не уделяла своему двухмесячному ребенку достаточного внимания, необходимого для нормального физического и психического развития, квартира, где жил малыш, заросла грязью, там собирались пьяные компании, все время находились посторонние люди. Мать сама периодически прикладывалась к бутылке.

При этом у ребенка не было спального места, в доме отсутствовало место для пеленания, хранения детской одежды и принадлежностей по уходу за ребенком.

В мае 2018 года женщина оставила малолетнего сына без одежды и без присмотра в коляске в коридоре квартиры и не появлялась несколько часов. Мальчика госпитализировали.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, – сообщили в прокуратуре. – Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу».

Коркино, Ольга Арсентьева

Коркино. Другие новости 20.09.18

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