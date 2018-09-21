ММК готовит корпоративный календарь, чтобы помочь тяжелобольным детям

Фонд «Я – женщина» совместно с Союзом молодых металлургов и Управлением информации, общественных связей и рекламы Магнитогорского металлургического комбината вновь провели кастинг среди работниц Группы ПАО «ММК», желающих стать лицом одного из двенадцати месяцев в корпоративном календаре 2019 года.

Этот проект реализуется уже третий год подряд. Первый календарь украсили фотографии участниц конкурса «Жемчужина». В прошлом году отбор красавиц производился среди работниц различных цехов и подразделений Магнитогорского металлургического комбината, которые предстали на страницах календарь в компании с четвероногими друзьями – собаками, символами 2018 года.

В этом году на кастинг, проходивший в зале по ТБ управления кадров комбината, пришли более 150 девушек.

До ноября пройдут фотосессии, и уже в ноябре все узнают, каким станет корпоративный календарь с работницами Группы ПАО «ММК».

Организатор и вдохновитель проекта, председатель фонда «Я – женщина» Марина Сергеева рассказала, что к Новому году корпоративные календари появятся практически во всех цехах ММК в качестве новогодних подарков. Часть будет использована в благотворительных целях. По традиции, практически половина календарей уходит на продажу, а вырученные средства идут на помощь тяжелобольным детям работников ММК. Деньги отправляются на лечение и получение необходимых детям медикаментов.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 21.09.18

В Челябинске вспыхнул трамвай с пассажирами. / После гибели рабочего на шахте «Южуралзолота» завели уголовное дело. / 21 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»